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麥塊戰神Technoblade癌逝！告別影片引人淚崩　1天內狂增百萬粉絲

記者葉睿涵／編譯

麥塊（Minecraft）人氣實況主Technoblade於6月30日癌逝，其家屬7月2日放出告別影片宣布兒子的死訊後，引起廣大麥塊玩家悲鳴，讓Technoblade的YouTube遊戲頻道在短短24小時內，訂閱人數激增逾百萬。

據《商業內幕》報導，Technoblade的父親在兒子去世隔天，發布了一段名為《再見，書呆子們》的告別影片在他的YouTube頻道上，向粉絲們宣布兒子已去世的消息。影片中，Technoblade的父親表示，他的兒子是「世上最了不起的孩子」，還公開了兒子死前寫給粉絲的訊息。

▲▼麥塊人氣實況主Technoblade於6月30日癌逝。（圖／翻攝自YouTube／Technoblade）

▲麥塊人氣實況主Technoblade於6月30日癌逝。（圖／翻攝自YouTube／Technoblade）

Technoblade給粉絲寫的最後一封信中寫道，「大家好，我是Technoblade。如果你看到這封信的話，那就代表我已經離開了，所以我想和大家一起坐下來聊一聊。如果我能再活100次，我想我每一次都還是會選擇成為Technoblade，因為這是我人生中最快樂的時光。」

他也在信中指出，「我希望你們都喜歡我的影片，也希望我能為你們之中的一些人帶來歡樂。我祝福你們，再見了。」Technoblade的父親表示，兒子在留下這封信的8小時後便去世了，「Technoblade本來想在死前拍一段影片，讓你們看看他的臉，但因為他實在沒辦法集中注意力，因此他沒能做到」。

▲▼麥塊官方最近讓啟動頁面的小豬戴上了一頂皇冠，讓牠看起來與Technoblade的「皇冠小豬」形象十分相似。（圖／翻攝自推特）

▲麥塊官方最近讓啟動頁面的小豬戴上了一頂皇冠，讓牠看起來與Technoblade的「皇冠小豬」形象十分相似。（圖／翻攝自推特）

Technoblade去世的消息曝光後，許多遊戲實況主便在推特發文哀悼這名直播主。截至目前為止，Technoblade的告別影片已累積近6000萬的點擊率，成為頻道內觀看人數最高的影片。分析網站SocialBlade數據顯示，他的頻道訂閱人數在7月1日從1050萬躍升至1210萬，整整上升了15%之多。

為了悼念Technoblade，麥塊官方也聽取民意，在近日的更新中，悄悄將啟動頁面原本沒有頭飾的小豬加上了一頂皇冠，讓小豬看起來與Technoblade的「皇冠小豬」形象有點相似，令眼尖的網友十分感動。

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