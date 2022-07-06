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陳超明貪百萬「天真的黑一邊」！怒批司法已死　法院重判理由曝

▲▼立委陳超明交保立法院報到受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳超明在收賄案交保後，隨即到立法院報到。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理跨黨派立委集體收賄弊案，今（6日）依《貪污治罪條例》不違背職務收賄等罪，重判4名現任和卸任立委各7年4月到10年徒刑，其中涉收賄100萬元的立委陳超明，被依不違背職務收賄罪判刑7年8月、褫奪公權3年並全額沒收犯罪所得，他大表不服，立刻發表《司法已死》聲明，痛批司法淪為打擊異己的工具，但北院判決指出，陳超明不認罪，狡辯本案行為只是「順水人情」、「交朋友」，犯後態度不佳，因此從重量刑。

陳超明（70歲）不服一審判決，今立刻發表《司法已死》聲明，大罵「天真的黑了！大道不行，無言不語！天良不見！司法淪為政治鬥爭、打擊異己的工具，司法已不被期待，台灣價值已不見！」等語。

陳超明在聲明中指出，合法申報的政治獻金竟被認定是貪污所得，稱判決結果「讓人錯愕」，他僅打1通不到3分鐘的電話給經濟部，竟被冤枉有罪，他絕對要上訴捍衛清白，更質疑合法公開的政治獻金竟遭有罪判決，「難道現在政府鼓勵：明的不行，就暗的來？」他並疾呼審判者與執法者，大家摸摸良心，「你們良心何在？有冤屈！有冤枉！」

▲▼立委陳超明涉收賄，台北地院辯論終結後受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委陳超明被控涉收賄100萬元，出庭批檢方看到立委涉案就「見獵心喜」 。（資料照／記者黃哲民攝）

陳超明和涉嫌收賄的助理梁文一於前年（2020年）7月底事發到案後，都曾被羈押禁見，陳超明當時曾暴走怒吼「為什麼要押我！」、「天黑一邊（台語）」、「法院羈押我實在沒良心」等語，但直到起訴後審理約3個月，陳超明才獲准交保500萬元，梁文一交保150萬元。

陳超明被控幫李恆隆等人打電話給經濟部，希望派官員出席李恆隆等人於2019年12月18日在東吳大學舉辦的SOGO案公聽會，事後涉以政治獻金之名收受李恆隆的100萬元賄賂，梁文一也收到50萬元酬勞。

陳超明在北院審理時出庭受訪，強調：「相信司法會還給我公道、清白！我確信，我應該是沒有罪！｣來自苗栗選區的陳超明非常有草根性，在法庭上講話也很直率，合議庭請他當庭看完一份資料表示意見，陳超明：「叫我怎麼看？我又不是律師！」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 經濟組 立委陳超明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳超明強調本案收政治獻金入專戶開收據，若還判有罪，「整個立法院的立委都要被關了」。（資料照／記者屠惠剛攝）

審判長安撫陳超明慢慢看，「我們要開一整天，不催你」，還不時提醒重點。陳超明認真看完，說：「老實講，我看不出內容，密密麻麻的，有我的名字我才會注意，妳（指審判長）講了我才比較懂！」但他罵起檢察官毫不留情，痛批檢方看到立委就見獵心喜，編出謊言起訴他的內容「精彩有餘、推理不足」。

陳超明並自稱「小咖」、「可憐人」，完全不夠格讓李恆隆給他錢，是梁文一瞞著他向李恆隆要政治獻金，也入帳到專戶、有開收據，「如果這樣還有罪，整個立法院的立委都要被關了！」罵到起勁時，陳超明幾乎戴不住口罩，更自嘲當一個立委，拿100萬元就被關（指羈押4個月），「我實在覺得很無奈、很淒涼、很憤怒！」

不過合議庭認定雙方是以政治獻金掩飾賄賂，且原本約定200萬元，李恆隆嫌貴又成效不好，所以只給一半，並指陳超明也明知那場公聽會，實質是要讓出席立委當場質問經濟部官員，與立委職務行為有密切關連，但陳超明卻以「順水人情」、「交朋友」等藉口狡辯，態度不佳，因此重判。

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