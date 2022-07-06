調薪獎金縮水？交長打臉中華快遞老董　「加薪5千與獎金無關」

記者李姿慧／台北報導

不滿長年低薪，且調薪人事支出連動績效獎金縮減，中華快遞不排除發起第二波罷工抗爭，再衝擊百家銀行作業，交通部長王國材今(7/6)接受《東森新媒體ETtoday》訪問時打臉中華快遞老董，王表示，中華快遞員工薪資實在太低，他同意加薪5千元，且績效獎金該給幾個月就幾個月，不會有預算不夠問題。

▲不滿長年低薪，中華快遞工會向董事長黃振忠遞交陳情書，爭取調薪。（圖／記者李姿慧攝）

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中華快遞員工低薪，年資5年月薪僅26,000元，即便年資17年月薪也只有約29,000元，勞工抗議後卻僅換到「不爽不要做、那你就走啊」等回應。中華快遞7/4發起第一波罷工，約80多人參與，爭取全面調薪5000元，交通部要求勞資協調；不過昨(7/5)中華快遞勞資協調薪資會議再度破局，除資方仍未具體調薪幅度和時程，還說出「若調薪將會使績效獎金變少」，引發工會不滿，揚言若調薪反扣獎金將年年罷工。

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

中華快遞董事長黃振忠今指出，若今年8月開始調薪，今年會有5個月人事費用增加，假設有500萬元，年底損益表盈餘會少500萬，沒有編預算下，得由今年盈餘吸收掉，影響績效獎金，但若營收大幅增加就不影響，要靠大家努力。

不過交通部長王國材則打臉黃振忠，強調加薪與績效獎金是兩回事，該給多少就給多少。

王國材表示，績效獎金該發幾個月，都有一定規定，本來就是要遵守，大家一起來把績效做好；加薪是一回事，績效獎金有其計算方法。不會因為預算受到限制。

王國材強調，中華快遞加薪與績效獎金無關，調薪是他同意的政策，不會因為預算去縮減績效獎金，就依照原本制度來走。

▲交通部長王國材。（資料圖／記者李姿慧攝）

針對中華快遞長年低薪，王國材也看不下去，王坦言，中華快遞薪資實在太低，靠這些薪水生活不容易，有員工年資17年月薪只有2萬9千元，不但不到3萬元，且調薪不到2次，因此他同意中華快遞員工加薪5千元沒問題，且績效獎金該給幾個月就給幾個月，不會有預算不夠問題。

王國材強調，中華快遞薪資福利制度很不健全，董事長7月中卸任，也會換人，他已經告知新任董事長，調薪方案他同意這次先調，另中華快遞薪資福利不健全，後續將請新任董事長把它制度化。

另王國材今上午前往桃機活動受訪時也提及，他與中華快遞董事長和中華郵政總經理討論過，中華快遞薪資結構不太合理，員工年資快20年薪資不到3萬，因此他同意調薪方案，工會擔心會不會影響績效獎金，不過若薪資提高，績效獎金自然就會提高，不用太擔心，期待公部門和國營企業有表率作用，不宜帶頭低薪，他也決定來解決薪資課題，薪資福利好，同仁會更願意付出。

王國材也向中華快遞員工喊話，呼籲不用擔心，薪資他同意提升，績效獎金則一定指標，該發2個月或3個月就發，確實中華快遞薪資福利制度不完整，缺乏每年應有的薪資調升制度，導致有資深跟新進人員薪資只差5百元不等，績效獎金和年終獎金本來就有一套制度，該發幾個月就發幾個月，不用太操心。