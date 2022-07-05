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快訊／不只竹科報告！他再爆林智堅抄襲學術月刊「圖都一樣」

▲▼ 林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲新竹市長林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對新竹市長林智堅遭爆碩士論文9成抄襲新竹科學園區報告書，桃園市議員參選人凌濤晚間再爆料，經過比對，又發現林智堅市長中華大學論文不只抄襲竹科管理局報告，還直接複製貼上另一篇2005年12月科學月刊《品質月刊》文章，連圖都相同。

林智堅被北市議員王鴻薇爆出2008年在中華大學發表的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲同年6月新竹科學園區的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」期末報告書。王鴻薇指出，兩篇內容雷同度相當高，內容、圖表、引用文獻、附錄都幾乎相同，甚至就連錯字「籃球」寫成「藍球」都一樣。

除此之外，資深媒體人黃揚明今早加碼踢爆，林智堅在台大國發所在職專班的碩士論文也涉抄襲碩士生余正煌的論文。黃強調，「許多文句幾乎一模一樣，令人費解」，加上兩人論文分析原始資料均是相同的民調資料，整體結構也幾乎相同。

凌濤晚間又爆出，林智堅論文第二章文獻探討的第一節到第四節，幾乎全文複製貼上2005年12月的《品質月刊》的第41卷12期 (2005/12/01)，P52-56「國家顧客滿意指標之發展與建構」（李友錚、賀力行、姜吉生、連秋月），從第二節的「國家顧客滿意指標的由來」、第三節「各國顧客滿意指標簡介」的瑞典顧客滿意指標、美國顧客滿意指標、歐洲顧客滿意指標。

「補足最後一塊中華大學論文抄襲案的拼圖。」凌濤說，月刊讓論文內容26700字、由原先的相同23450字（科學工業管理局發標45萬的委辦案結案報告，採購案號E961209），加上1679字（品質月刊，2005／12），抄襲內容從87.8%上升到94.1%。凌濤指出，林智堅的論文東抄西剪，現在可能不僅必須面對竹科局智慧財產權的追討，還有品質月刊及「國家顧客滿意指標之發展與建構」作者的抄襲問題，「引用」不代表可以抄襲。

抄襲內容如下：

第一節 國家顧客滿意指標

顧客滿意(customer satisfaction, CS)，是指顧客需求被滿足的程度，它是 將“顧客至上”的思想具體化的表現。依據 Kaplan and Nortan …

第二節 瑞典顧客滿意指標

1989 年，由 Fornell 教授所領導的團隊所建立的瑞典顧客滿意指標 (Swedish Customer Satisfaction Barometer, SCSB)，是以瑞典 32 種規模最大的 產業，共 130 家公司為研究與分析的對象...

第三節 美國顧客滿意指標

1993 年 9 月，美國政府將建構美國顧客滿意指標(American Customer Satisfaction Index, ACSI)的工作再度委由具備建構 SCSB 經驗的 Fornell 及其團 隊，並在密西根大學商學院下設立由 Fornell 主導...

第四節 歐洲顧客滿意指標

有感於瑞典與美國顧客滿意指標的成功經驗，屬於歐洲的顧客滿意指標 (European Customer Satisfaction Index, ECSI) 乃在官方授意下由歐洲品質組織 (European Organization for Quality, EOQ) 、 歐 洲 品 質 管 理 基 金 會 (European Foundation for Quality Management, EFQM)與歐洲顧客導向品質分析學術網路 (European Academic Network for Customer-Oriented Quality Analysis) 等單位共 同負責建立，並於 1998 年首次發佈。ECSI 模式共有七項潛在變項，包含形象、 期望、認知產品品質、認知服務品質、認知價值、ECSI 與顧客忠誠等。

▲凌濤爆料林智堅抄襲《品質月刊》。（圖／凌濤提供）

▲凌濤爆料林智堅抄襲《品質月刊》。（圖／凌濤提供）

▲凌濤爆料林智堅抄襲《品質月刊》。（圖／凌濤提供）

▲凌濤爆料林智堅抄襲《品質月刊》。（圖／凌濤提供）

▲凌濤爆料林智堅抄襲《品質月刊》。（圖／凌濤提供）

 

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