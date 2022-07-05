全聯跨界合作vacanza飾品！4款「高顏值甜點」期間限定開賣

▲全聯首度跨界聯名台灣知名飾品品牌vacanza，推出4款 We Sweet X vacanza聯名「高顏值甜點」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯首度跨界聯名台灣知名飾品品牌vacanza，將流行飾品的時尚感融入甜點之中，7/8~8/4推出4款 We Sweet X vacanza聯名「高顏值甜點」，將超市打造成假期咖啡廳。

▲全聯首度跨界聯名台灣知名飾品品牌vacanza，推出4款 We Sweet X vacanza聯名「高顏值甜點」。（圖／業者提供）

全聯表示，vacanza成立於2012年，目前全台共有32間實體門市與線上通路。vacanza來自義大利文「假期」的意思，靈感源於客人在挑選飾品時的愉悅神情，雀躍且令人難以忘懷，期望「戴上飾品，生活就是假期」，不要因忙碌的生活而被遺忘，讓美好單純的心情也能在日常中持續發生。

▲「檸檬蘋果千層」採用屏東九如綠檸檬製成檸檬奶醬，夾層加入來自日本青森的蘋果片。

7/8~8/4全台門市推出「We Sweet X vacanza聯名甜點」共4款，售價百元有找，其中「檸檬蘋果千層」帶有陽光氣息的檸檬，是夏日美好的象徵，採用屏東九如綠檸檬製成檸檬奶醬，夾層加入來自日本青森的蘋果片，香甜細緻，並搭配歐洲優質鮮奶油調製成清爽檸檬香緹，融合職人薄餅皮以完美比例層層堆疊。

▲「法式栗子蒙布朗」乳酪的濃滑奶香，襯托栗子的香氣與甜味。

而「法式栗子蒙布朗」擁有乳酪的濃滑奶香，襯托栗子的香氣與甜味，瀰漫著優雅的歐式風情。「昭和奶茶硬布丁」復古甜點是網紅與少女們必吃的打卡甜點，剛剛好的分量，有著韻味香醇的伯爵茶，口感滑順扎實，搭配底層手工熬煮黑糖漿，微甜爽口。

▲昭和奶茶硬布丁。

冷藏的「厚鬆餅三明治」研發起源來自東京車站每日上千人必買的冠軍甜點伴手禮，目前是台灣大型通路中獨特的甜點新品，以日式烘焙技術，讓外層吃起來口感鬆軟，搭配綿密卡士達鮮奶油，提升層次，保證讓人為之著迷。為歡慶新品上市，7/8~8/4適逢週六、週日全品項88折優惠。

▲「厚鬆餅三明治」研發起源來自東京車站每日上千人必買的冠軍甜點伴手禮。

期間還加碼推出抽獎活動，只要於販售期間購買全聯 X vacanza聯名甜點，撕開甜點包裝貼紙，即有機會獲得精美好禮，總計14萬份。包括手鍊、vacanza商品抵用券、We Sweet 折價券等。