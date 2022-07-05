電動自行車4大交通違規　屏警宣導兼加強取締

▲屏東警分局加強取締電動自行車交通違規，確保交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局統計2021年共發生245件電動自行車交通事故、其中有1人死亡；今年至6月底止已發生116件；警方表示，騎乘電動自行車目前全國已多達65萬輛，由於不須考領駕照，輕便省力，是愈來愈多民眾選擇的短程交通工具，但使用電動自行車的民眾，應了解相關交通法規以及安全觀念，確保行車安全。

屏東警分局表示，電動自行車是「無踏板，以電力為主」；電動輔助自行車則是「有踏板，以人力為主、電力輔助」。無論是哪一種，購買前均應確認安全標章，以避免不合格產品影響行車安全，上路時，請務必遵守以下交通規則：1、配戴安全帽。2、禁止逆向，應行駛慢車道或靠右側路邊。3、不得載人。4、禁止酒駕。5、行駛時不可使用手機。

另有民眾擅自改裝，使車輛行駛速度超過法定之最大行駛速率25公里，影響交通安全甚鉅，因此屏東警分局配合「警政署111年電動自行車違規取締實施計畫」，加強取締電動自行車「未戴安全帽」、「闖紅燈」、「逆向」以及「雙載」等違規行為。也亦利用各勤務機會，向民眾推廣電動自行車相關法規及交通安全觀念，盼能提升民眾交通安全意識，減少車禍憾事發生。