快訊／躲弘光科大女廁摸胸砍傷女職員　23歲恐怖男遭聲押獲准

▲噁男躲進弘光科大生活應用大樓一樓女廁持刀想襲胸女職員。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

校園安全亮紅燈！台中市弘光科大7月1日驚傳一名男子躲在L大樓一樓女廁襲胸女職員不成，持刀劃傷對方，女職員嚇得將自己反鎖在廁所內，之後趁機逃離求救，雖無大礙，但內心飽受驚嚇。警方在獲報後48小時內破案，抓到一名年僅23歲彭姓男子，訊後依強制猥褻罪移送法辦，向法院聲請羈押獲准。

校內人士透露，L棟大樓是弘光科大生活應用大樓，該棟大樓有化妝品系、餐飲系、文創、幼保系以及推廣中心，大樓位子靠近停車場出入口，「那棟大樓很多女學生進出，消息傳出大家都相當緊張！」

根據警方調查，彭男沒有前科，在7月1日傍晚躲進L大樓1樓女廁後，持水果刀要脅並手摸一名女職員胸部，女職員反抗，也乘機將自己反鎖在廁所內，但過程中遭男子持水果刀劃傷，造成左手手指撕裂傷，無生命危險。

▲弘光科大在官網宣布警方已經破案。（圖／記者游瓊華翻攝）



弘光科大表示，校安中心第一時間向警方報案，全力配合警方蒐證偵辦，感謝警方積極偵辦，迅速破案，維護校園安全。校安中心同時加強運用保全人員、教官、校安輔導員執行校園安全巡查工作，運用多層次定時及不定時巡查方式，與各單位發揮守望相助之精神，確保校園整體安全。

目前學校夜間於22時巡查後，大門警衛即以單一出入口實施門禁管制，對進出校門之人員實施登記，以有效控管進入校園人員及車輛，並對教學各大樓實施逐棟巡查及上鎖管制，避免外人進入，以確保師生及職員安全。

校方也發公告提醒教職員工生勿單獨太早到校，切勿太晚離開校園，務必儘量結伴同行或由家人陪同，校內盡可能行走學校規劃安全路線。

校方提醒，暑假期間人員較少，到校學生應配合學校作息時間，課餘時避免單獨留在教室，不單獨上廁所，避免單獨到校園偏僻的死角，隨時提高警覺，維護安全。在校內發現陌生人跟隨，應快速跑至較多人的地方或觸按周邊最近校園緊急求救鈕，並大聲喊叫，吸引其他人的注意，尋求協助。在校內有任何問題或看到可疑人物，應立即通報校安中心及警衛室。