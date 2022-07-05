校園驚魂！噁男躲弘光科大女廁強摸胸部不成　持刀劃傷女職員

▲弘光科大傳噁男躲女廁持刀砍傷女職員，校方發公告宣布破案。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中弘光科技大學驚傳一名男子在7月1日傍晚躲在校園L棟女廁，想摸胸一名女職員不成，竟持水果刀劃傷對方後逃逸。消息傳出，全校師生人心惶惶，該名女職員雖傷勢不重，但受到不少驚嚇，校方也一連發出三次公告，提醒師生注意安全並加強校園巡查。警方也在7月3日逮捕到23歲彭男子，偵訊後依強制猥褻、傷害罪送辦。

校內人士透露，L棟大樓是弘光科大生活應用大樓，該棟大樓有化妝品系、餐飲系、文創、幼保系以及推廣中心，大樓位子靠近停車場出入口，「那棟大樓很多女學生進出，消息傳出大家都相當緊張！」

▲破案前，校方發出公告提醒師生留意，並加強校園巡查。



根據警方調查，彭男在7月1日傍晚躲進L大樓1樓女廁後，持水果刀要脅並手摸一名女職員胸部，女職員反抗，也乘機將自己反鎖在廁所內，但過程中遭男子持水果刀劃傷，造成左手手指撕裂傷，無生命危險。

台中市清水分局經獲報後，即派員專責小組調閱監視器，查出彭男騎乘重機車進入該停車場隨後步行進入校園，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票，經專案小組查緝，循線在3日凌晨，在太平區將彭男拘提到案，並起獲作案水果刀及犯案所穿衣物等物，全案依法移送台中地檢署偵辦，並建請聲押。

清水警方表示，臺中市警方維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。