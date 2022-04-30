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蔡依林御用彩妝師牽線　弘光聯手彩妝品牌辦藝術展

▲蔡依林御用彩妝師牽線，弘光聯手彩妝品牌辦藝術展。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡依林御用彩妝師牽線，弘光聯手彩妝品牌辦藝術展。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

天后蔡依林、國師唐綺陽等眾多明星御用的彩妝師簡淑玲這學期受邀擔任台中弘光科技大學化妝品應用系教授，在其牽線下，弘光與知名彩妝品牌學院合作，在國家歌劇院共同舉辦大型藝術活動，今（29）日開幕共展出32幅作品。

▲蔡依林御用彩妝師牽線，弘光聯手彩妝品牌辦藝術展。（圖／記者游瓊華攝）

▲活動期間將有四天會有人體彩繪活動。（圖／記者游瓊華攝）

展出作品包括四大主題，分別是「萬獸蛻變」、「延展視界」、「異想植蘊」、「重返大地」，展覽於4月29日至5日8日，在台中國家歌劇院「忘我廳」舉辦，展出期間4月30日及5月1日、7日、8日這4天下午13:00至15:00，弘光科大妝品系與品牌合作彩妝師將帶領學生，進行人體彩繪實境演出。

MAKE UP FOR EVER台灣區品牌總經理陳佩琳表示，疫情改變了全世界，來自巴黎和上海彩妝學院的學生，受到回歸本質的啟發，將化妝轉化成藝術的形式，這32幅作品代表重新反思人類與自然共生重要性。

弘光科大校長黃月桂表示，全球民眾正慢慢走向與病毒共存的後疫情時代， 這次品牌彩妝學院在巴黎成立20周年的全球紀念活動，選擇在亞洲、台灣台中國家歌劇院作為第一站首發，校方很榮幸能夠與國際級的彩妝教育學院合作，共同創造結合藝術、教育、彩妝新視野的藝術饗宴，誠摯邀請國人在做好防疫措施前提下，來欣賞彩妝藝術之美。

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