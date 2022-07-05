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庫存見底！斯里蘭卡汽油儲備只剩1天　接下來2週無油可用

▲▼斯里蘭卡燃油儲備不足。（圖／路透）

▲買不起燃油的斯里蘭卡，只好關閉加油站，並呼籲人們居家辦公，以節省燃料，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南亞斯里蘭卡正面臨70多年來最嚴重的經濟危機，讓當地的2200萬民眾近幾個月都深陷於缺油、缺電、缺糧、缺藥的慘況。電力與能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）在當地3日警告，斯里蘭卡如今的汽油儲備量只剩一天，該國在下一批汽油運抵的2週內都無油可用。

據BBC報導，維杰舍克拉3日透露，當地的汽油儲備只剩4061噸，在正常使用的情況下，這批汽油一天內就會用光，而下一批汽油預計要到7月22日或23日才能運抵斯里蘭卡，因此當地很快就會陷入無油可用的窘境。

維杰舍克拉也指出，當地的柴油儲備量約剩1萬2774噸，而新一批柴油供給預計將在週末抵達，但由於央行只能提供1.25億美元的資金來採購燃料，遠低於預定發貨所需的5.87億美元，因此斯里蘭卡並沒有足夠的資金，按計劃進口價格高達5.87億美元的燃料和原油。

▲▼斯里蘭卡燃油儲備不足。（圖／路透）

數據顯示，斯里蘭卡目前已因今年早些時候的採購，欠下7家燃料供應商高達8億美元的債務。為了節省燃料，斯里蘭卡政府上週宣布，暫停向非必要車輛與民用汽車出售汽油和柴油，這樣政府才能將國內僅剩的燃油提供給公車、火車及負責必要服務的車輛等。

專家們認為，這是自20世紀70年代爆發石油危機以來，首個採取極端措施、停止向民眾銷售汽油的國家。維杰舍克拉表示，政府目前正積極尋找其他方法來解決國內燃油嚴重不足的問題，不過目前最關鍵的問題是，政府沒有足夠的外匯儲備來進口燃油和原油。

據美聯社報導，斯里蘭卡的外債總額現在已高達510億美元，其中今年到期的就有70億美元。今年5月，斯里蘭卡因無法向債權人支付款項，陷入了自1948年獨立以來，首次無法償還外債的危機，而斯里蘭卡目前也已暫停償還外債。政府將國內經濟崩潰的原因歸咎於新冠疫情，然而不少專家認為，經濟管理不善才是罪魁禍首。

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