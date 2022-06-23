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石油都買不起！斯里蘭卡總理認「經濟已崩潰」　外國救援也難回天

▲▼斯里蘭卡。（圖／路透）

▲斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫證實，該國的經濟已完全崩潰。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在歷經數月的糧食、燃料和電力短缺後，斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）22日證實，債台高築的斯里蘭卡經濟已完全崩潰，就連石油也買不起。儘管印度與世界銀行目前已為斯里蘭卡提供部分資金度過難關，但威克瑞米辛赫坦言，斯里蘭卡無法依靠這些少數助力維持太久。

綜合外媒報導，在沉重的債務、旅遊收入損失、新冠疫情、通貨膨脹等多重衝擊下，斯里蘭卡的經濟正迅速走向破產邊緣，甚至還造成民不聊生的局面。過去數月，由於斯里蘭卡無法支付進口費，導致國內糧食、藥品、燃料和電力等各方面物資嚴重短缺，許多基本必需品被迫改為配給制，而政府也宣布全國每天將至少停電13小時。

▲▼斯里蘭卡。（圖／路透）

▲斯里蘭卡面臨嚴重的資源短缺問題。（圖／路透）

威克瑞米辛赫22日在議會指出，斯里蘭卡面臨的情況遠比資源短缺更嚴重，「我們的經濟已徹底崩潰，而且情況還有可能會持續跌至谷底」；由於當地最大的石油企業「錫蘭石油公司」（Ceylon Petroleum Corporation）欠下巨額債務，因此斯里蘭卡現在完全無法進口燃料，「沒有任何國家或組織願意為我們提供燃料，即使有現金也沒辦法」。

在威克瑞米辛赫上任前，斯里蘭卡曾因前任總理沒有及早解決經濟危機，爆發暴力抗議，因此威克瑞米辛赫22日強調，他繼承了一項「無法迅速解決的艱鉅任務」，將目前的經濟危機推到前朝的頭上，指責前任政府未在外匯儲備減少時採取行動，「如果他們一開始就採取措施、減緩經濟崩潰，我們今天就不至於面臨如此困境」。

外媒指出，雖然印度已為斯里蘭卡提供40億美元的信貸額度支持，世界銀行也承諾將為斯里蘭卡提供3至6億美元的資金，幫助該國購買藥物和其他必需品，但斯里蘭卡迄今仍在勉強度日。威克瑞米辛赫坦言，斯里蘭卡無法靠著印度長期維持下去，因此他們必須尋求更多的國際幫助，而向國際貨幣基金組織（IMF）求援似乎是該國目前唯一的選擇。

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