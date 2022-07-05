朱俐靜病逝！乳癌「年輕人」易惡化　醫曝1原因

記者黃翊婷／綜合報導

歌手朱俐靜從《超級偶像》出道，2020年罹患乳癌，抗癌2年仍不敵病魔，於今年7月3日逝世，享年40歲。台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院血液腫瘤科主治醫師賴基銘提醒，乳癌是我國女性癌症種類冠軍，年輕族群之所以容易惡化，是因為常覺得自己還年輕，沒有積極接受治療，反而錯過治療的黃金時機。

▲朱俐靜抗癌2年仍不幸病逝。（圖／翻攝自Facebook／朱俐靜 Miu Chu，下同）

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朱俐靜2021年初在發片記者會上，曾宣布自己在2020年罹患乳癌，但她保持樂觀心態，一邊繼續工作一邊接受治療，今年3月還曾向同為病友的女星朱芯儀喊話，而她的個人官方臉書和IG自從今年4月23日以後，已經有將近3個月沒有更新。家人4日發表聲明證實，朱俐靜已在3日離開人世，令粉絲震驚又悲痛不已。

根據《聯合新聞網》報導，賴基銘提醒，雖然乳癌是我國女性癌症種類冠軍，但年輕女性不一定是死亡的高風險族群，主要還是得看病理型態和家族史，然而有許多年輕患者常常認為自己還年輕，或以忙碌為由忽略病況，面對治療比較不積極，反而錯過治療的黃金時機，就連病情惡化都無法及時掌控，而最好的防範方式就是篩檢，若家中有一、二等親的家屬罹患乳癌，民眾可提前至40歲進行篩檢，每2年1次，定期檢查才能降低罹癌的威脅。

▲朱俐靜的家人發表聲明。

乳癌的危險因子包含具家族史（一等親中有小於50歲者罹患乳癌）、初經早於11歲、54歲後停經、未曾生育或35歲後才生第1胎、未曾哺乳、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌；後天危險因子則包含抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等。

對於乳癌篩檢，國健署提醒，國際上最具醫學實證也最有效的工具是「X光攝影」，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌。根據我國實證研究，大規模篩檢能降低41％的乳癌死亡風險，並減少30％的晚期乳癌發生率。

國健署建議，45歲以上至未滿70歲婦女，以及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女，每2年應進行1次乳房X光攝影檢查。

▼衛福部公布「2021年十大癌症死因」。（圖／衛福部提供）