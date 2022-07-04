學霸新娘婚宴「用學歷分桌」被罵爆！網曝加2字…保證賓客搶坐

▲婚禮的座位安排，對新人來說是一大難題。（圖／翻攝自微博，下同）



圖文／CTWANT

婚宴的桌位該怎麼安排，一直是困惱新人的難題。中國大陸山西一名新娘就突發奇想，將賓客的桌位依學歷劃分，博士同學一桌、碩士同學一桌和大學同學一桌，但這安排曝光後引起大陸網友不滿，認為新娘有「學歷歧視」。

綜合陸媒報導，這場在本月3日舉辦的婚宴現場照一曝光，立刻引來大陸網友熱議，因為新娘以「避免不熟的人同桌會尷尬」為由，將不同求學階段的同學安排在同一桌。有網友認為，新娘的分法和在桌上「擺名牌」的行為完全是學歷歧視，「如果我是她國中同學，絕對不入座馬上離開」。

另有網友表示「這麼做很貼心」，認為在婚宴上與不認識或不熟的人同桌，除了尷尬還是尷尬，「這樣排場子絕對熱多了，說不準還有人這樣找到伴侶」。還有人調侃說，如果新娘把桌名冠上頂尖學府，如「新娘『哈佛』博士同學桌」、「新娘『北大』碩士同學桌」就不會引發爭議了。

新娘的朋友也表示，新娘的初衷就是希望大家能在一起多聊聊，而且「舉辦前已經將桌位安排告訴所有人」，整場婚宴也安排得妥妥當當，認為整場酒宴相當完美，更沒有人覺得被學歷歧視。

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