街友借菸遭拒持刀砍人　拒捕「刺員警右胸」變殺人未遂

▲張男砍傷老翁大腿後，再持刀準備攻擊前來處理的員警。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

無業39歲張姓男子在桃園中壢區中正公園向74歲蔡姓老翁借菸不成，竟心生不爽，持刀砍傷蔡翁大腿，同時揮刀攻擊中壢警分局警員林劭威、楊明諺，造成林員右胸遭張男持刀刺中，張男隨即被支援警力以警棍及辣椒水合力制伏送辦，桃園地檢署檢察官依傷害、殺人未遂罪將他提起公訴。

▲▼張男拒捕，警方以警棍和辣椒水對抗並合力制伏。（圖／中壢警分局提供）

檢警調查，張男長期在中正公園遊蕩，今年5月22日上午，他向蔡翁借菸被拒心生不滿，持刀朝蔡翁腿部行刺，民眾見狀趕忙報警求救，警員林、楊2人趕抵圍捕時，張男朝員警揮刀攻擊，林員上前制止時反遭推倒，張嫌便持刀刺向林姓員警左胸，造成1.5公分傷口，左手挫傷、左拇指擦傷、唇擦傷等傷，林員忍痛爭脫張嫌，並待支援警力到場，因顧及公園人多，不適合用槍，即採用警棍、辣椒水制止。

張男最後被警方合力逮捕後，依殺人未遂、攜帶凶器妨害公務罪送辦，檢方訊問時張男坦承持刀攻擊蔡翁及林員。檢方認為，張男行刺蔡翁腿部，並非人體重要部位，主觀上應無殺人犯意，此部分應構成傷害罪，而非殺人未遂罪；但持刀朝林員右胸攻擊則構成殺人未遂，但與攜帶凶器妨害公務罪屬一行為觸犯2罪，以重罪的殺人未遂罪論處。