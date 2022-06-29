男友瞞她揪閨密回家「同床睡」　每天接送上下班！爽快結局曝光

▲原PO男友揪閨密回家睡覺。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

雖然不應該限制另一半的交友空間，但還是應該適時避嫌。一名女網友透露，閨密寒暑假沒辦法住在學校宿舍，男友就提議讓對方到自己的租屋處住，每天都睡在同一張床上。之後她去詢問女方才得知此事，心中留下疙瘩，因此決定和男友分手。不少網友看到文章後，紛紛大讚「結局爽快！」

原PO在「Dcard」發文表示，她和男友是遠距離戀愛，就讀不同學校，男方和閨密則是同班同學，最近2人放假需要去實習，但學校宿舍寒暑假不開放居住，導致閨密暫時沒有地方可以住，沒想到男友就提議要對方搬到自己的租屋處，還能順便接送上下班，閨密也同意了。

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不過事後2人都沒有將此事告訴原PO，男友僅告知為了分擔油錢，才會每天載閨密上下班，因為先前3人都是好朋友，加上女方不會騎車，所以她不介意，「但不知道為什麼就是一個女人的第六感，讓我覺得他們一定也有同居」。可是不管怎麼逼問男友都得不到答案，於是她決定去問閨密，才得知2人暫時同居且睡在同一張床上。

▲閨密解釋，自己都縮在角落睡覺。（示意圖／取自123RF）

閨密解釋，一開始不知道原PO不知情，也說自己本來很反對，但男方堅持才答應的，因為租屋處的床是2張單人床拼在一起的，所以也有提議把床分開來睡，可是男生覺得房間已經夠小了，不想這樣做，最後她才妥協的。閨密也不停道歉，「覺得很不自在，床中間隔了棉被跟玩偶，也都縮在角落儘量拉開距離」。

事後原PO沒有馬上和男友攤牌，但不管怎麼明示暗示，對方都堅決不開口，且不停地轉移話題。之後她忍不住逼問，對方才說，「就是因為知道說了我又要生氣，所以不想說，反正他們兩個清清白白的，不想多做解釋」，讓她相當傻眼。最後因為心裡留下太多疙瘩，還是和男友分手了。

不少網友看到後，紛紛表示「很不自在就不會這樣做了，女生的話也是聽聽就好，這個朋友也可以考慮要不要繼續了」、「太誇張了，2人都不懂得避嫌及尊重妳，分得好，記得這2人也不要再往來了」、「好朋友的話也不用太相信啦呵呵，你男友叫他睡一起就睡嗎？我不相信拒絕兩張單人床合併有多難啦」、「怕你生氣就不要去做啊…什麼歪理，我是覺得那男的肯定有想色色啦，不然同樣身為男人的我還真不會想跟沒有好感的女生住一起、睡一起欸」。