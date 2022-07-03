快訊／今增88死！　本土+32567

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增32,567例本土個案，另增114例境外移入和88例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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今日新增32,567例本土病例分布為新北市4,666例，台中市4,448例，高雄市3,886例，桃園市3,212例，台南市2,894例，台北市2,722例，彰化縣2,004例，屏東縣1,264例，雲林縣867例，新竹縣859例，苗栗縣789例，新竹市764例，宜蘭縣763例，南投縣680例，嘉義縣674例，花蓮縣477例，基隆市463例，嘉義市411例，台東縣347例，澎湖縣193例，金門縣156例，連江縣28例。

▲7/3新增病例。（圖／指揮中心提供）



而針對Omicron亞型變異株BA.4和BA.5，目前已經累計百例境外移入個案，但國內有醫師認為，這兩種變異株可能已經有本土個案還沒查覺。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言「不敢說一定沒有，但不會在現階段產生大規模流行，就算要大規模流行，也是8、9月的時候。」

另外，根據ACIP會議結論，建議6個月至5歲幼兒接種莫德納 COVID-19疫苗，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，兩劑間隔4至8週以上。莊人祥表示，由於幼兒莫德納並未先提供標準品供測試，抵台後仍需2週檢驗封緘時間，預計開打時間會落在7月中下旬。