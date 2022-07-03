烏東戰略重鎮遭包圍　俄軍飛彈襲敖德薩已釀21死

▲俄軍飛彈襲敖德薩已釀21死。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯支持的烏克蘭分離主義分子表示，他們已全面包圍烏東盧甘斯克州重要城巿利西昌斯克；俄軍對敖德薩附近發動飛彈攻擊已有21人喪命，烏克蘭總統澤倫斯基譴責這是恐怖行為。

● 烏東分離分子：全面包圍戰略重鎮利西昌斯克

俄羅斯支持的烏克蘭分離主義分子2日表示，他們已經「全面」包圍烏克蘭東部盧甘斯克州（Lugansk）重要城巿利西昌斯克（Lysychansk）。

分離主義部隊發言人馬洛特契柯（Andrei Marotchko）告訴塔斯社（TASS）：「今天盧甘斯克民兵和俄羅斯部隊占領最後戰略高地，使得我們得以確認已將利西昌斯克全面包圍。」

拿下利西昌斯克將使俄軍得以對烏東頓巴斯地區（Donbas）深入地大舉推進。俄羅斯2月下旬揮軍烏克蘭後無法拿下首都基輔，進而將目標轉向烏東，頓巴斯已經成為俄軍攻勢焦點所在。

● 鄰近城鎮甫遭飛彈攻擊 烏南尼古拉耶夫市傳爆炸

烏克蘭尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）說，市內2日早上發生威力強大的爆炸。

爆炸發生前，空襲警報響徹整個尼古拉耶夫州，當地毗鄰黑海港市敖德薩（Odesa）。

森克維奇在通訊軟體Telegram留言道：「本市發生威力強大的爆炸，請留在避難所內。」

● 俄飛彈襲擊烏南釀21死 澤倫斯基：蓄意恐怖行為

俄軍從黑海蛇島（Snake Island）撤離數小時後，1日凌晨對烏克蘭港市敖德薩附近發動飛彈攻擊，至少21人在睡夢中遇害，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責這是蓄意的俄羅斯恐怖行為。

俄羅斯從蛇島撤軍後不久，就針對謝爾吉伊夫卡鎮（Serhiivka）發動襲擊。蛇島是烏克蘭在黑海的重要戰略島嶼，位於敖德薩南方約140公里處，開戰第一天就被俄軍占領。

澤倫斯基1日晚間在影片演說中譴責這場針對公寓和海濱地點的襲擊是「有意識、蓄意針對的俄羅斯恐怖行為，而非某種錯誤或巧合的飛彈攻擊」。

▲烏克蘭要求土耳其扣押俄羅斯非法出口的穀物。（圖／達志影像／美聯社）



● 俄貨船涉非法出口烏克蘭穀物 烏國要求土耳其扣押

根據烏克蘭官員說法與路透社看到的文件，烏克蘭要求土耳其扣押懸掛俄羅斯國旗的貨船芝貝克．霍利號（Zhibek Zholy），因為這艘船載著從俄軍占領港口伯德揚斯克港（Berdyansk）取得的烏克蘭穀物。

烏克蘭外交部官員引述海事管理局收到的資訊說，載重噸位達7146的芝貝克．霍利號貨船自伯德揚斯克港載著首批約有4500公噸的穀物出港；這位官員說，這些穀物屬於烏克蘭。

烏克蘭檢察總署在6月30日寫給土耳其司法部的信函中說，芝貝克．霍利號貨船涉嫌自伯德揚斯克港「非法出口烏克蘭穀物」，駛往土耳其卡拉蘇（Karasu），船上載著7000公噸的貨物。這比烏克蘭官員提到的還多。

● 助烏抗俄 美宣布再增援8.2億美元武器彈藥

美國國防部1日宣布，再增援烏克蘭8億2000萬美元武器彈藥，烏軍目前正沿東部和南部陣線對抗俄羅斯軍隊入侵。 美國第14次供應烏克蘭的軍備包括，2台防空系統、6月開始供應的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）彈藥、高達15萬發155公厘火砲彈藥，以及另增4具反砲雷達。

援烏的「國家先進防空系統」（NASAMS）是一種短中程地對空飛彈系統，由美國雷神公司（Raytheon）和挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）共同研發。