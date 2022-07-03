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烏克蘭東部大城「利西昌斯克」傳淪陷　車臣部隊舉旗慶祝照曝光

▲▼ 俄烏兩軍均宣稱控制前線城市利西昌斯克（Lysychansk），俄軍與車臣士兵在利西昌斯克市政大樓舉旗。（圖／翻攝自推特）

▲車臣士兵在利西昌斯克市政大樓前舉旗慶祝。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭東部戰況膠著，如今俄烏兩軍均宣稱控制前線城市利西昌斯克（Lysychansk），俄方更釋出親俄份子在街道遊行的畫面，車臣士兵在該市政府大樓前舉旗的照片也流出，就連美國智庫也認為該市已被占領。不過烏克蘭堅稱，目前利西昌斯克仍未被淪陷。

綜合BBC、路透報導，利西昌斯克市是烏克蘭在東部盧甘斯克州控制的最後一個大城市，當地也是頓巴斯工業區的一部分，繼俄羅斯上月占領附近的頓內茨克市之後，如今利西昌斯克已成為兩軍爭奪主要目標。

親俄分子宣稱已成功挺進利西昌斯克市中心，俄媒也公布親俄份子或俄軍在街道上遊行慶祝揮旗的影片。另據俄方消息人士取得的畫面，多名車臣士兵在利西昌斯克毀損的行政大樓前舉起蘇聯國旗。

盧甘斯克地區首長蓋戴透露，俄軍從四面八方進逼利西昌斯克，進攻絲毫未減弱。不過烏克蘭國民警衛隊發言人穆茲丘克（Ruslan Muzychuk）表示，利西昌斯克附近爆發激烈交戰，但這座城市並未被包圍，目前仍處於烏軍控制之中。

然而依據美國智庫「戰爭研究所」（ISW）2日最新分析，烏軍可能執行戰略性撤退，讓俄軍在2日占領利西昌斯克，最新情報顯示，俄羅斯部隊在該市北部與東南部居民區隨意走動，表明當地已幾乎沒有烏軍。至於穆茲丘克否認俄軍占領包圍該市的說法，可能是過時資訊或錯誤訊息。

戰爭研究所認為，俄軍可能在未來數日內控制盧甘斯克州其餘土地，接下來會先進攻西維爾斯克（Siversk）的烏軍據點，然後轉向斯拉夫揚斯克（Slovyansk）及巴克馬特（Bakhmut）。

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