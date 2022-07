烏克蘭東部大城「利西昌斯克」傳淪陷　車臣部隊舉旗慶祝照曝光

▲車臣士兵在利西昌斯克市政大樓前舉旗慶祝。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭東部戰況膠著,如今俄烏兩軍均宣稱控制前線城市利西昌斯克(Lysychansk),俄方更釋出親俄份子在街道遊行的畫面,車臣士兵在該市政府大樓前舉旗的照片也流出,就連美國智庫也認為該市已被占領。不過烏克蘭堅稱,目前利西昌斯克仍未被淪陷。

綜合BBC、路透報導,利西昌斯克市是烏克蘭在東部盧甘斯克州控制的最後一個大城市,當地也是頓巴斯工業區的一部分,繼俄羅斯上月占領附近的頓內茨克市之後,如今利西昌斯克已成為兩軍爭奪主要目標。

親俄分子宣稱已成功挺進利西昌斯克市中心,俄媒也公布親俄份子或俄軍在街道上遊行慶祝揮旗的影片。另據俄方消息人士取得的畫面,多名車臣士兵在利西昌斯克毀損的行政大樓前舉起蘇聯國旗。

More photos of Chechen Rosgvardia troops in front of the city administration building. 2/ https://t.co/eDX2VT2V3Q https://t.co/nLV7txFxbs pic.twitter.com/rbuiX9sAyb

盧甘斯克地區首長蓋戴透露,俄軍從四面八方進逼利西昌斯克,進攻絲毫未減弱。不過烏克蘭國民警衛隊發言人穆茲丘克(Ruslan Muzychuk)表示,利西昌斯克附近爆發激烈交戰,但這座城市並未被包圍,目前仍處於烏軍控制之中。

然而依據美國智庫「戰爭研究所」(ISW)2日最新分析,烏軍可能執行戰略性撤退,讓俄軍在2日占領利西昌斯克,最新情報顯示,俄羅斯部隊在該市北部與東南部居民區隨意走動,表明當地已幾乎沒有烏軍。至於穆茲丘克否認俄軍占領包圍該市的說法,可能是過時資訊或錯誤訊息。

戰爭研究所認為,俄軍可能在未來數日內控制盧甘斯克州其餘土地,接下來會先進攻西維爾斯克(Siversk)的烏軍據點,然後轉向斯拉夫揚斯克(Slovyansk)及巴克馬特(Bakhmut)。

NEW: Ukrainian forces likely conducted a deliberate withdrawal from Lysychansk, resulting in the Russian seizure of the city on July 2.



Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/txd39Gq3gW pic.twitter.com/3WO4WCcd5V