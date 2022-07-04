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苗栗測速桿王新寶座出爐！這支半年取締4043件　關鍵原因曝光

▲▼頭份國中前的中央路測速桿，因頭份工商發展快、車潮密集，加上中央路寬敞，超速案件驟增。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲頭份國中前的中央路測速桿，因頭份工商發展快、車潮密集，加上中央路寬敞，超速案件驟增。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣警察局交通警察隊公布111年上半年固定式測速照相桿逕行舉發件數前五名的地點，以頭份市中央路頭份國中前測速桿取締4043件最多，超越「連續3年穩坐桿王台61線後龍段97.55公里處」，成為上半年測速桿王。

警察局分析，頭份市中央路是來往頭份市、竹南鎮主要道路，且周邊工業區、餐飲商場活動發達，出入該路段車流越來越多，再加上中央路改造工程於110年下半年完成竣工，道路寬敞好行，駕駛人不自覺提升車速，超過速限50公里規定，因此今年上半年超速違規件數大幅提升。

另外第2名至第5名地點及超速件數依序是：台61線後龍97.55公里（北向）3853件、台3線大湖段131.6公里（北向）2062件、台13線頭屋段24.2公里（南向）1623件、台3線獅潭段108公里（南向）971件。

台61線97.5公里、後龍海寶段，自2019年6月1日啟用至去年底，連續3年蟬連苗栗縣測速桿王，2019年取締7245件、2020年7928件，去年7315件。半年前公路總局動工改建跨越西湖溪及後龍溪2座大橋，施工密集致通行車輛減少，取締超速件數相對減少。

苗栗縣警察局表示：警方取締違規超速是避免車輛行車速度過快，遇突發狀況駕駛人來不及應變而失控發生交通事故，呼籲所有民眾遵守交通規則，以維護自身及用路人安全。

▲▼頭份國中前的中央路測速桿，因頭份工商發展快、車潮密集，加上中央路寬敞，超速案件驟增。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲頭份國中前的中央路測速桿，因頭份工商發展快、車潮密集，加上中央路寬敞，超速案件驟增。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼頭份國中前的中央路測速桿，因頭份工商發展快、車潮密集，加上中央路寬敞，超速案件驟增。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台61線97.5公里測速桿，2019年起啟用，蟬連3年苗栗縣測速桿王，今年上半年屈居亞軍。（圖／警方提供）▲▼頭份國中前的中央路測速桿，因頭份工商發展快、車潮密集，加上中央路寬敞，超速案件驟增。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣111年上半年固定感測速照相舉發件數前5名地點。（圖／警方提供）

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