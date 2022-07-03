衣服幾天洗一次？達人給答案　「這1動作」細菌萬倍暴長

▲你家的髒衣服多久洗一次呢？（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

你家的衣服幾天洗一次？天冷時髒衣服堆積如山才丟入洗衣機，夏天忍受得了汗臭味飄滿屋嗎？家事達人陳安祺指出，幾天洗一次衣服沒有絕對答案，端看家庭人口數及個人衛生習慣，也透露有大量流汗「最理想的洗衣天數」。此外，她也提醒，浸泡衣物勿超過30分鐘，否則細菌恐是萬倍成長。

節目《媽媽好神之俗女家務事》邀請來賓討論NG清潔方式，其中聊到「家裡衣服多久洗一次」的話題。女星阿諾分享，過去是一週洗一次，自小孩出生後每天洗，現在則是3天洗一次；主持人李佩甄則說，自家是2天洗一次，深、淺色衣服分開；季芹更勤勞，每天都洗衣服，若有外出運動，一天會洗到2次。過去曾因工作忙沒時間，撐了3天才洗，結果發現衣服量實在太多，一天要洗3次。

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▲髒衣服千萬別浸泡太久，恐讓細菌暴長。（圖／截自《媽媽好神之俗女家務事》YouTube）

家事達人陳安祺指出，洗衣服「到底幾天要洗一次」沒有絕對答案，端看家庭人口數以及自身習慣，有些人單身、工作無須流汗，為了節省時間、能源或洗衣材料，可能一週洗1次也沒錯。若家人喜歡運動、工作時容易爆汗，「衣服放3天其實已經變成細菌培養皿了。」最好2天內就清洗。

至於常有人習慣將衣服先浸泡再洗，陳安祺認為，可視衣物汙垢狀況浸泡，現在可靠洗衣機輔助決定浸泡時間，但有不少長輩會在洗澡後將衣服泡到隔天早上再洗，讓她直呼「這是很可怕的事！」因為天氣炎熱，加上水有點溫溫的，細菌爆量的衣物放了一晚，細菌量是呈萬倍在成長。要浸泡可以，她建議最好在浸泡15～20分鐘後趕快清洗掉是最好的。

▲衣服浸泡超過30分鐘，細菌不斷滋生。（示意圖／記者姜國輝攝）

陳安祺也強調，要切記換下來的衣服務必保持乾燥，並分享住在宜蘭的友人將髒衣服放在廁所洗衣籃裡，因濕氣太重「放3天衣服就發霉了，很可怕。」因此換下來的衣服最好可離開浴室，除非環境很通風。有流汗的衣服也應盡快清洗，以免滋生細菌。