　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衣服幾天洗一次？達人給答案　「這1動作」細菌萬倍暴長

洗衣機,洗衣服（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲你家的髒衣服多久洗一次呢？（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

你家的衣服幾天洗一次？天冷時髒衣服堆積如山才丟入洗衣機，夏天忍受得了汗臭味飄滿屋嗎？家事達人陳安祺指出，幾天洗一次衣服沒有絕對答案，端看家庭人口數及個人衛生習慣，也透露有大量流汗「最理想的洗衣天數」。此外，她也提醒，浸泡衣物勿超過30分鐘，否則細菌恐是萬倍成長。

節目《媽媽好神之俗女家務事》邀請來賓討論NG清潔方式，其中聊到「家裡衣服多久洗一次」的話題。女星阿諾分享，過去是一週洗一次，自小孩出生後每天洗，現在則是3天洗一次；主持人李佩甄則說，自家是2天洗一次，深、淺色衣服分開；季芹更勤勞，每天都洗衣服，若有外出運動，一天會洗到2次。過去曾因工作忙沒時間，撐了3天才洗，結果發現衣服量實在太多，一天要洗3次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衣服幾天洗一次？達人給答案　「1動作」細菌萬倍暴長。（圖／截自《媽媽好神之俗女家務事》YouTube）

▲髒衣服千萬別浸泡太久，恐讓細菌暴長。（圖／截自《媽媽好神之俗女家務事》YouTube）

家事達人陳安祺指出，洗衣服「到底幾天要洗一次」沒有絕對答案，端看家庭人口數以及自身習慣，有些人單身、工作無須流汗，為了節省時間、能源或洗衣材料，可能一週洗1次也沒錯。若家人喜歡運動、工作時容易爆汗，「衣服放3天其實已經變成細菌培養皿了。」最好2天內就清洗。

至於常有人習慣將衣服先浸泡再洗，陳安祺認為，可視衣物汙垢狀況浸泡，現在可靠洗衣機輔助決定浸泡時間，但有不少長輩會在洗澡後將衣服泡到隔天早上再洗，讓她直呼「這是很可怕的事！」因為天氣炎熱，加上水有點溫溫的，細菌爆量的衣物放了一晚，細菌量是呈萬倍在成長。要浸泡可以，她建議最好在浸泡15～20分鐘後趕快清洗掉是最好的。

▲▼業配,松下洗衣機,手洗衣服。（圖／記者姜國輝攝）

▲衣服浸泡超過30分鐘，細菌不斷滋生。（示意圖／記者姜國輝攝）

陳安祺也強調，要切記換下來的衣服務必保持乾燥，並分享住在宜蘭的友人將髒衣服放在廁所洗衣籃裡，因濕氣太重「放3天衣服就發霉了，很可怕。」因此換下來的衣服最好可離開浴室，除非環境很通風。有流汗的衣服也應盡快清洗，以免滋生細菌。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
快訊／今本土32567例「新北最多」！　各縣市分佈曝
快訊／今增88死！　本土+32567
蕭亞軒金曲回歸…網狂刷鼻子！　後台「素顏」臉蛋現形
颱風艾利幾近「裸奔」！　台灣這天起降雨才變少
衣服幾天洗一次？達人給答案　「1動作」細菌萬倍暴長
台股血崩！　他公布恐怖對帳單「慘賠天文數字」
歷年金曲新人名單排開！　網驚「12屆根本神仙打架」
健身猛男槓鈴脫手！　「當場對折」恐怖片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今本土+32567！新北4666例最多　各縣市確診分佈曝

快訊／今增88死！　本土+32567

颱風艾利幾近「裸奔」估週二登陸！台灣這天起降雨才變少

十刷捍衛戰士？保全「殺球式指揮」太敬業　網笑翻：忘了怎麼開車

衣服幾天洗一次？達人給答案　「這1動作」細菌萬倍暴長

颱風「芙蓉」攪局！香港機場航班轉降桃機　9架次受影響

私校退場教授中年失業「被迫下田、當旅館櫃檯」！　還有人做起傳銷

金蟬要在樹上脫殼？　台南山上花園水道博物館樹葉背後發現蟬蛻親子呼有趣

台灣芒果在澳門「3天2次確診」！　農委會：檢驗不符合科學

魚虎進入繁殖期　日月潭「死亡泡泡」卻沒出現！清大團隊觀察中

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

快訊／今本土+32567！新北4666例最多　各縣市確診分佈曝

快訊／今增88死！　本土+32567

颱風艾利幾近「裸奔」估週二登陸！台灣這天起降雨才變少

十刷捍衛戰士？保全「殺球式指揮」太敬業　網笑翻：忘了怎麼開車

衣服幾天洗一次？達人給答案　「這1動作」細菌萬倍暴長

颱風「芙蓉」攪局！香港機場航班轉降桃機　9架次受影響

私校退場教授中年失業「被迫下田、當旅館櫃檯」！　還有人做起傳銷

金蟬要在樹上脫殼？　台南山上花園水道博物館樹葉背後發現蟬蛻親子呼有趣

台灣芒果在澳門「3天2次確診」！　農委會：檢驗不符合科學

魚虎進入繁殖期　日月潭「死亡泡泡」卻沒出現！清大團隊觀察中

快訊／今本土+32567！新北4666例最多　各縣市確診分佈曝

連女友都是騙來的！惡男稱交往可挽回前任　再誆她閨蜜性交解厄

川普盼再戰2024！傳最快本月宣布參選　共和黨人卻「怕爆」

對戰「天敵」戴資穎苦吞6連敗　辛度教練：她很快會扭轉劣勢

快訊／今增88死！　本土+32567

俄邊境連環爆3死！至少50棟建築受損　俄議員嗆：發動軍事回應

民進黨新北「蘇貞昌在使壞」　被爆：選的人要比他更爛

《人在囧途》翻版！　6名壯漢機場「接力」一斤白酒

姚元浩《營業中》堅持便當賣150　庹宗康臉垮：隨便你

誠品24小時書店租約將到期　黃珊珊約見誠品董事長：一定會在台北開

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

生活熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

即／大雷雨狂炸警報狂發　雙颱雨彈明襲全台

好市多整車戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

全家感染！只有她平安　台大醫：這才是天選之人吧

高麗菜也有分公母！達人教一招外觀辨別

私校退場教授中年失業「改行當旅館櫃檯」！

冬季恐爆「雙流行」　醫憂點名這族群

超噁阿伯酒精噴鼻孔！店員瘋狂消毒23秒

1碗99元！IKEA賣牛肉麵驚呆他：很超值

更多熱門

相關新聞

醫推抗猴痘「洗衣要加漂白水」！專家PO指引打臉了

醫推抗猴痘「洗衣要加漂白水」！專家PO指引打臉了

這段話裡的「有醫師傳達」，指的是那個老愛危言聳聽，還因詐領健保費而被判刑5個月的「名醫」。他兩天前在臉書上發表「對抗猴痘最重要的兩件事」，而裡面有說「使用共用洗衣機的人（如宿舍、投幣式）務必記得加適量的漂白劑」。名醫果然是名醫，縱然是胡說八道也還是有516個讚和64個分享。

不只蘑菇！醫生揭「2食物」易讓私密處飄異味

不只蘑菇！醫生揭「2食物」易讓私密處飄異味

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

孕婦發燒、腹痛送醫！急剖腹驚見「胎盤長細菌」

孕婦發燒、腹痛送醫！急剖腹驚見「胎盤長細菌」

主播宮鬥差點出人命！凶手拍到了

主播宮鬥差點出人命！凶手拍到了

關鍵字：

洗衣服細菌汗臭味家事達人陳安祺媽媽好神之俗女家務事

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面