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吃蘑菇「妹妹」飄異味是真的！醫揭常吃「2食物」：下體易臭爆

一些女性有私密處飄異味的困擾。（示意圖／Unsplash）

▲一些女性有私密處飄異味的困擾。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

不少人都聽過「食物會影響體味」的說法，但哪些真的會改變味道、哪些不會呢？婦產科醫師李偉浩就在節目上透露，女性吃蘑菇和重口味的食物確實會讓「私密處殘留味道」，震驚主持人與現場來賓。

前空姐網紅「天菜娘娘」先前分享曾在機上吃蘑菇，竟被學姊看出沒男友以及吃蘑菇會讓下體飄異味的趣事，引發節目《媽媽好神之俗女家務事》主持人和來賓議論，黃小柔也提到，先生曾告訴她女生吃太多生魚片、生蠔等海鮮生食，會讓私密處的味道改變。

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對此，李偉浩指出，吃重口味的食物確實容易讓味道殘留在私密處，加上女性私密處和尿道口位置接近，更容易讓味道殘留。而蘑菇中的多醣體雖對身體有益，但也因多醣體代謝較慢，會導致味道在體內留得比較久，且蘆筍等「含硫」較高的食物，吃多了也會讓私密處有味道。

（圖／翻攝自節目《媽媽好神之俗女家務事》YouTube ）

▲婦產科醫師李偉浩分享私密處異味原因。（圖／翻攝自節目《媽媽好神之俗女家務事》YouTube ）

李偉浩表示，過去曾遇過一個10多歲、沒有性經驗也檢查不出感染的小女生，因私密處有很重的味道來就診，他問了飲食習慣才發現對方「每周至少吃一次咖哩」，導致辛香料讓私密處飄出異味。不過，李偉浩也強調，女性私密處會飄出異味大多還是由感染造成的。

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