首例猴痘男最新病況曝！5QA搞懂「高危傳染途徑」　2類人易中鏢

▲台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情還在持續，國際間又出現猴痘疫情，國內也在6月24日確認首例境外移入猴痘，為自德國入境25歲本國籍男性，疾管署說明最新病況，身上皮膚病灶已經有部分結痂，但還需持續隔離治療。亞東醫院感染科醫師蔡茂松強調，猴痘疫情主要集中在親密接觸者，同性間性行為者，與新冠肺炎的傳播方式不同，現階段並不需要驚慌，也無大規模接種疫苗的必要，只需要依循指示防範猴痘即可。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疾管署介紹第二類法定傳染病「猴痘」。（圖／疾管署提供）

面對歐美發生猴痘疫情，疾管署6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，加強通報，6月24日晚間就確認首例境外移入猴痘，是從德國返國的25歲男性，目前持續在負壓隔離病房治療中。疾管署副署長莊人祥昨（2）日受訪表示，患者身上的皮膚病灶已經有部分結痂，也沒有發燒或者其他狀況，但還是要等到完全結痂脫落才可解除隔離。

而首例猴痘個案匡列9名接觸者，分別是3家人、5醫療人員、其他1位，目前均無症狀，持續由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7月14日。

猴痘對於國人來說仍然相對陌生，亞東醫院感染科針對猴痘起因、傳染途徑、症狀、預防與疫苗進行解析。蔡茂松指出，猴痘並非新出現的病毒種，過去主要發生在非洲國家，然今年迄今逾20個國家共通報約200起確診病例，特別是美國、加拿大、英格蘭和蘇格蘭及歐洲等地區。

疾病管制署6月30日已經宣布將具本土或不明感染源猴痘個案44國的旅遊疫情建議提升至「第二級：警示(Alert)」，當中包含疫情嚴峻歐洲27國、美洲7國，前往上述國家/地區旅遊，應避免前往可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域。

Q1、猴痘起因為何？

猴痘病毒是1958年從研究用猴子身上所發現，而人感染猴痘病毒最早是1970年在剛果民主共和國的9歲男孩，此後中非和西非的偏遠地區陸續有個案；過往流行集中在非洲國家。

直至今年5月7日英國出現第一例，病患曾去過猴痘流行地區奈及利亞，推論他在西非感染病毒後，返回英國發病，5月14日，英國衛生單位接獲兩例家庭群聚猴痘病例通報，病患並無旅遊史，也無境外移入確定病例之接觸史，隨後歐洲與北美洲其他國家陸續通報確定病例，流行病學資料調查，個案以男性為主，且大部分為『與男性發生性行為者』，均無流行地區旅遊史。





▲猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

Q2、猴痘的傳染途徑？

目前猴痘有以下兩種傳播途徑

1、人畜共通傳染：直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。

2、人傳人：接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。

蔡茂松指出，目前尚未百分之百確定猴痘是否可以透過性接觸傳染，但是由近期歐洲疫情為首次同性間性行為者持續傳播案例，評估病毒通過密切接觸人傳人之風險為高，反之無密切接觸個體間傳播風險很低。

Q3、猴痘有哪些臨床症狀？

猴痘臨床症症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處)、極度倦怠。發燒一至三天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見，嚴重病患疹子數目可達數千。

猴痘的症狀可以持續14至21天，大多數可於幾週內康復，但是兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／疾管署提供）



Q4、猴痘有疫苗嗎？

目前國際上有兩支猴痘相關疫苗

1、JYNNEOS

美國FDA於2019年核准由含有減弱天花病毒株(attenuated vaccinia virus Ankara strain)製成之新疫苗(JYNNEOS)，可用預防天花和猴痘感染，歐洲疾病管理局建議若國內有疫苗可使用，可考慮針對高風險密切接觸者接種疫苗。美國CDC表示猴痘不容易在人際間傳播，所以不需要大規模接種疫苗，建議暴露於高風險工作者再接種。

2、ACAM2000

ACAM2000為含有活病毒的天花疫苗，目前被美國FDA核准用於感染天花高風險者，如在實驗室操作天花病毒之人員。

Q5、該如何防範猴痘？

1、降低人畜共通傳播風險：前往猴痘病毒流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類動物以及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。

2、降低人際間傳播風險：避免與猴痘感染者接觸。

3、如有任何疑似症狀，應及時就醫，並告知旅遊史與接觸史。

4、疫苗接種：台灣自1955年起就未曾再有天花病例發生，因此自1979年起即停止牛痘接種，故該年以後出生之臺灣民眾均為未接種族群。

蔡茂松提醒，猴痘與新冠肺炎的傳播方式不同，現階段民眾並不需要驚慌，只需要依循指示防範猴痘即可。

▲亞東醫院感染科蔡茂松醫師。（圖／亞東醫院提供）