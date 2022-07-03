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新北最強媽生12個小孩！壯觀出遊畫面曝　6寶媽甜喊：我像鵝媽媽

▲▼ 0703鵝媽媽 。（圖／教育局提供）

▲孩子完成和學校社工師約定的家庭任務，累積幸福哩程點數。（圖／教育局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市將要照顧4位學童以上家長編列為「鵝媽媽」專案對象，新北最多子家庭有12個孩子，昨（2）日教育局學校社工師特別於六福村辦理「鵝媽媽親子營」活動，邀請多子家長與孩子們一同出遊，幸福出遊照曝光，滿滿的孩子擠滿了相片。擁有6個孩子的王媽媽說，自己就像是鵝媽媽主角一樣，可以開心帶著所有的孩子去遊樂園共享天倫。

新北教育局表示，鵝媽媽親子營專案是新北市關照多子女家庭的創新方案，今年是第二年實施，累積照顧10個案家共50位學生，孩子們完成和學校社工師約定的家庭任務後，可以累積點數。當孩子點數達到設定的目標就能許願，可以用自己的努力來慰勞媽媽和全家兄弟姊妹，讓全家一起出遊。

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策劃本方案的學校社工師督導蘇迎臨表示，區域內有不少多子女家庭，當中有位媽媽生了12個小孩，另一戶媽媽則生6個小孩。多子媽媽在多次生產過程中，因為密集的懷孕和生產，缺乏時間和精力照顧孩子，孩子也陷入缺乏關愛和指導的困境，因此學校社工師們就創新發想這個強化親子關係的鵝媽媽親子營方案。

其中，擁有12個子女的家庭，家裡最大的已讀五專，最小的才3個月大，中間還有雙胞胎，孩子跟父母親關係很緊密，集點過程中孩子相當努力積極，這次活動有6個小孩參加。

另生了6個子女的家庭，是再組家庭，兩段婚姻各有三個小孩，因母親忙於工作加上沒有交通工具，所以幾乎沒有共同出遊的機會，孩子很期待有機會跟母親一起出遊，這次活動有4個小孩同行。

學校社工師盧筱芸表示，鵝媽媽親子營方案是透過獎勵機制增加孩子的自制力和對家庭的責任感，她和孩子共同設定多項愛的任務，例如每天準時到校不曠課、不遲到就加1點等。今年六月中能累積到35點，就可以許願帶全家到鶯歌陶博館或者六福村去創造幸福時光，在這個目標下，每個孩子都化身成照顧家庭的守護者，積極爭取幸福哩程點數。

▲▼ 0703鵝媽媽 。（圖／教育局提供）

▲孩子們努力和學校社工師訂定目標，完成愛的任務，全家就可以一起去六福村玩（圖／教育局提供）

參加方案的小萱（化名）表示，媽媽其實很想全家旅遊，可是平日忙於工作、辛苦的照顧弟弟妹妹，苦無時間和多餘的經費，所以從沒有全家去遊樂園玩的美好回憶。這次自己很努力和學校社工師阿姨訂定目標，只要完成愛的任務，全家就可以一起去六福村玩，弟弟妹妹們也都乖乖配合。尤其母親節的時候，全家擁抱照相的感覺很棒、很難忘。

帶著孩子開心出遊的王媽媽表示，很久沒出外走動，也一直沒機會帶六個小朋友一起出去玩，感謝這次有學校社工師的陪同，終於可以全家出遊，這方案名稱是鵝媽媽，自己就像是鵝媽媽主角一樣，可以開心帶著所有的孩子去遊樂園共享天倫。

教育局長張明文表示，學校社工師不僅關懷弱勢家庭及孩子的生活基本需求，主動安排增進親子交流，減輕家長照顧負擔，為多子家庭出遊圓夢。日後學校社工師仍會持續關心各種族群及家庭，照顧新北孩子，讓成長過程創造更多美好的回憶。

▲▼ 0703鵝媽媽 。（圖／教育局提供）

▲做家事、準時上學累積幸福哩程，多子鵝媽媽全家開心遊六福村（圖／教育局提供）

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