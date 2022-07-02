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勞動部南部就業博覽會嘉義登場　66家廠商提供+3500職缺

▲▼勞動部南部就業博覽會 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼勞動部南部就業博覽會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

勞動部在疫情2年多以來，第一次在南部舉辦的大型實體就業博覽會，2日在吳鳳科大盛大舉行，邀集了66家廠商釋出超過3,500個工作機會，超過8成的工作都在雲嘉南地區，勞動部長許銘春親自南下參加開幕典禮。許銘春強調，看到嘉義縣這麼努力打造優質的投資環境，為青年朋友創造就業機會，她承諾未來在產業人才的培養與訓練，勞動部絕對挺到底。

▲▼勞動部南部就業博覽會 。（圖／嘉義縣政府提供）

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許銘春指出，疫情發展2年多以來，這是勞動部南部地區第1場就業博覽會，從嘉義出發，特別有一種回家的感覺，感謝前來設攤徵才的廠商，提供優質的職缺，大家都像家人一樣，互相幫忙，讓求職者可以順利找到工作。

許銘春也讚揚翁章梁利用在地農業優勢，結合工業新科技，打造優質的產業環境，努力推動農工大縣的施政目標，讓在地青年能在自己的家鄉落地深耕，未來在產業人才的培養與訓練，勞動部絕對挺嘉義挺到底，透過訓練計畫與政策工具，協助廠商找到好人才，幫忙勞工找到合適的工作，甚至客製化幫忙訓練與媒合。

許銘春強調會當青年朋友的靠山，只要有心，勞動部有多項措施來幫忙大家，今年應屆畢業生只要在9月底前找到工作、並穩定就業半年，都可以有3萬元獎勵。

為讓青年人有機會返鄉工作，嘉義縣大力招商增加在地就業機會，目前大埔美已有106家廠商生產營運，提供超過5,500個以上工作機會，馬稠後第一期已有29家廠商進駐，後期園區招商中，座落在太保的嘉義科學園區、水上南靖、中埔公館及民雄航太園區正依時程開發中。

嘉義縣匯集科技、長照、製造、服務及農業生技等多元產業，未來將發生重大質變，農工大縣佈局已經成型，為的就是要讓更多人才回嘉就業，齊力為嘉義打拼。

翁章梁指出，勞動部就博會是一個很重要的就業媒合平台，青年朋友透過這個平台比較容易找到工作，台灣目前處在缺工狀態，只要願意，都有機會找到好工作，政府也會提供相關協助。工作是社會關係重要的脈絡之一，大家趕快進入職場，一起為台灣的經濟努力。

▲▼勞動部南部就業博覽會 。（圖／嘉義縣政府提供）
雲嘉南分署表示，這次的就博會產業面向多元，有半導體業、醫材生技業、電動車業、製造業及批發零售業等，邀請台積電、矽品精密、耐斯企業、愛之味及遠東機械等多家知名廠商共計66家，釋出製程工程師、資訊專員、企劃專員、儲備幹部及商品研發人員等超過3,500個工作機會，其中艾杰旭公司開出月均薪66K徵求財務管理師，康揚公司更開出80K要找廠務主管，鼓勵外縣市子弟返嘉就業，留住在地勞動力。

▲▼勞動部南部就業博覽會 。（圖／嘉義縣政府提供）
為打破民眾因對陌生產業不了解而放棄求職，特別邀請5家優質企業以「產業金店面」方式，打造實作及產品展示區，協助民眾了解產業的發展趨勢及前景。

會場也規劃「VR元宇宙專區」，透過虛擬實境設備，服務民眾以遠距方式體驗各項服務，還有為求職者拍攝完美大頭照的「韓風證件拍攝服務」，以及履歷健檢與職涯諮詢等，還設有農特產品展售試吃、DIY活動體驗及好禮大放送等多項活動。

▲▼勞動部南部就業博覽會 。（圖／嘉義縣政府提供）
 

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