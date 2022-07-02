全台正副議長連署聲援張峻、鍾東錦　張亞中批國民黨：權臣當道

▲孫文學校總校長張亞中拜訪高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2022年縣市長布局即將完成，但仍發生不少爭議與反彈。孫文學校總校長張亞中2日稍早在臉書上指出，他看到全國正副議長力挺花蓮縣議長張峻的新聞，內心很激動，「我們的黨到底怎麼了？」更認為，國民黨不是一人家天下，也不是朱傅兩人共天下。若不即刻亡羊補牢，國民黨將失人心。

張峻未獲地方黨部提名競選連任議員，以及黨中央日前突襲提名謝福弘參選苗栗縣長，引起有意爭取提名的苗栗縣議長鍾東錦不滿，張峻及鍾東錦兩人昨天獲得藍營其他縣市正、副議長聲援，要求黨中央妥善處理提名爭議。

張亞中則在臉書上表示，他愛國民黨，愛之深責之切，這幾年來，希望國民黨能夠找回理念、理想，要有論述、原則，要讓人感動、尊敬。他也一再提醒黨的組織已經渙散、人才快速凋零。但沒有想到的是，一個百年政黨，一個由革命先烈用鮮血所建立的政黨，如今卻是權臣當道，領導配合，完全不顧同志情誼，以一己一家之私，陷害黨內忠良。

張亞中說，我上週特別去了一趟花蓮，與十多位議員見面，聽到的是這些人控訴，國民黨在花蓮竟已成「傅家黨」，凡是站在傅崐萁對立面的議員，傅崐萁必想盡辦法，除之而後快。

張亞中更說，張峻一審被判有罪是事實，此案一審之後已經拖了有6年之久，遲遲沒有二審結果。目前黨部以排黑條款的形式要件，卡住張峻的提名。從黨的立場上而言並沒有錯，但同樣情形，4年前可提名，並還擔任議長，4年後卻不可。請問，黨中央或傅崐萁要否解釋？或者黨中央可以請這4年還橫跨著吳敦義、江啟臣2位前主席來解釋？

張亞中也提到，他支持排黑條款，張峻也不想挑戰排黑條款，因此，張峻已主動表示，為成全黨，願意報備參選。對於一位曾經擔任議長，對黨做出具體貢獻的黨員而言，此一要求應不為過，黨中央應當要欣然同意。但是目前的情況卻是，黨中央執意要追殺到底。這種對任何不與之鼻氣相通者，必須除之而後快的做法，而且其手法之霸道，無懼社會清議，令人瞠目結舌。

張亞中重申，國民黨不是一人家天下，也不是朱傅兩人共天下。國民黨必須公天下。同志間應重情誼，相互扶持，而非利益薰心，鬥爭相殘。花蓮事件不允許再次發生，如不能即刻亡羊補牢，國民黨將失人心，國民黨請戒之。

