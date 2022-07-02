大型重機上國道爭路權！全國已攔23部舉發4件　警方籲騎士理性

▲▼ 「94要上國道」要所有重機朋友1日至4日騎上高速公路來表達心聲；據國道警察局統計，1日至2日上午9時，全國警方共攔截23部機車進入國道 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

臉書粉絲團「94要上國道」發起「94高速公路上的乖寶寶」活動，要所有重機朋友1日至4日騎上高速公路來表達心聲；據國道警察局統計，1日至2日上午9時，全國警方共攔截23部機車進入國道，未當場攔獲者經調閱沿線監控影像蒐證，經確認後已逕行舉發4件，警方指出，開罰外，拖吊費用也需違規人自行負擔，呼籲「重機騎士千萬要理性！」。

依照現行「道路交通管理處罰條例」第92條規定：汽缸排氣量550c.c.以上之大型重型機車行駛高速公路，行駛未經公告允許之路段，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰，並記違規點數1點。

交通部目前只開放國三甲台北聯絡道行駛，且尚未公告國道任一路段可允許行駛，因此大型重型機車若進入高速公路匝道及主線行駛即為明確違規行為，國道警方表示，已全面部署警力，一有發現違規進入國道情形，將斷然處置，嚴正執法。

警方指出，昨日有網路社群貼出國一圓山段騎乘照片，經調閱高公局CCTV影像暨路口監視器，確認該騎士於7月1日10時59分許，違規行駛國道1號南向重慶至三重路段，已逕行舉發。

警方補充，由於國道現場沒有空間讓機車駛離，因此會依拖吊移置排除，駕駛人必須負擔拖吊移置費用。目前陸續在網路上接獲網友分享和民眾通報，如有發現機車上國道均會現場攔停，若未攔獲，也將調閱監視影像蒐證、製單舉發。對於違規騎乘機車上國道，警方將嚴正執法，以維護用路人安全。

據統計1日至2日9時，國道警方在全國各地共攔獲23部機車進入國道，且均當場舉發、拖吊，部分車友將影片張貼網路，警方未當場攔獲者將會調閱沿線監控影像蒐證，目前已逕行舉發4件。

警方再次呼籲大型重型機車車友們，在主管機關尚未公布開放國道前，請遵守法令，勿違規上高速公路；另請用路人發現重型機車違規上高速公路時，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案，警方會隨即派遣警力前往攔查，確保國道行車秩序與安全。