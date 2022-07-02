國小兒帶女同學回家　爸爸默默躲廁所不出來「網狂讚懂事」

▲一名爸爸怕兒子同學下次不來，竟躲在廁所裡。（圖／翻攝自網易新聞）



圖文／CTWANT

這就是爸媽的愛！中國山西有一名爸爸，就讀國小的兒子帶女同學回家玩，為了不影響到孩子，他竟搬了一個折疊椅，獨自躲在廁所不出來，這一幕被妻子拍下，引發熱烈迴響。

據了解，這對夫妻的兒子還是小學生，正值活潑好動的年紀，常常把家裡弄亂像戰爭過一樣，但也因為這樣的個性，在學校交了不少好朋友。某天兒子帶女同學到家裡玩，女同學進門後，他只露個臉說了句：「歡迎來我家玩」，隨後便躲進廁所，擔心女同學看到他會拘束，下次就不來找兒子玩了。

妻子透露，兒子的女同學一來，老公不在屋裡抽菸，也不再打赤膊，打遊戲更不會大聲叫喊，就連說話都變得很溫柔，和平時在家的模樣簡直判若兩人，於是她拿出手機記錄下來。

▲爸爸不想讓孩子感到拘束。（圖／翻攝自網易新聞）



此事曝光後，引來一陣討論，網友表示：「怪不得我孩子說的智商為零，我是搬一把凳子坐旁邊聽他們聊天」、「有自知之明，怕未來兒媳婦嫌棄他」，也有人大讚：「這父親懂事，不能把孩子社交關係給破壞了，這是打算讓他自由發展」，還有人建議躲別的地方，「躲廁所不好，人家要上廁所不好意思喊，可以出去轉轉更好！」

另外，還有一名媽媽分享自身經歷，「我兒子去年過生日帶了男女同學10幾個，我和他爸按要求忙了一上午，端上桌以後人家說：你倆走吧…我倆老老實實『滾蛋』」。

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