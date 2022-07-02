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正妹畢業6年胖15kg變「大媽」！膠原蛋白全流失　可怕對比照曝光

▲▼正妹畢業後6年照曝光！胖15kg「膠原蛋白流失」變大媽。（圖／翻攝百度）

▲女子PO出大學剛畢業時的照片。（圖／翻攝百度）

記者鄒鎮宇／綜合報導

畢業後步入社會工作，代表著人生進入下一個階段，得到成就、經驗的同時是否也失去了什麼？大陸廣西一名女子近日分享畢業6年的前後對比照，青春洋溢的樣子轉化為社區大姐的滄桑，讓不少網友看得心痛，覺得自己也是這個樣子。

綜合陸媒報導，該名女子近日再社群分享6年以來的3張照片；第一張是畢業時拍下的紀念照片，當時臉上掛著笑容，滿臉膠原蛋白；第二張則是女子剛出社會，穿著成熟的打扮，但仍看得出會注重自己的外貌等。

沒想到，第三張照片畫面突然驟變，女子穿著工作時的背心，頭髮、表情等都露出成熟的樣貌，與當初大學時期有著天壤之別的差距。對此，女子也大方坦言，她出社會6年，總共胖了15公斤。

▲▼正妹畢業後6年照曝光！胖15kg「膠原蛋白流失」變大媽。（圖／翻攝百度）

▲▼女子坦言6年內她變胖了15公斤。（圖／翻攝百度）

▲▼正妹畢業後6年照曝光！胖15kg「膠原蛋白流失」變大媽。（圖／翻攝百度）

網友看完紛紛留言，「看到她像看到我了」、「嗚嗚嗚，不是同一個人」、「吃出來的，工作6年不能背鍋」、「確定這是一個人嗎？剛畢業的時候，這位小姐姐絕對算得上是女神級別的，畢業六年以後整個人直接就升級成了大媽？看來歲月真的是一把刀呀」、「成熟穩重」、「工作13年，到今天才我胖了25公斤」。

也有人說，「可能是因為這位小姐姐沒有化妝沒有好好打扮吧，其實女人化妝和不化妝的差別還是很大的」、「工作6年以後確實會變得很滄桑，而且剛畢業的1年也就是23歲的樣子，工作6年以後都30歲了，看起來能不老嗎？」

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