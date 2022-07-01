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恩恩爸深夜宣布「將提出國賠」！嘆錢不是重點：要政府承認錯誤

▲▼0628恩恩爸。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲恩恩爸持續追查「消失的81分鐘」，引發社會關注。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北男童恩恩疑似因為救護車抵達時間過久，導致延誤送醫喪命，恩恩爸指控新北市衛生局及衛生所企圖掩蓋疏失，不排除對新北市府提告外，30日深夜也在臉書宣布，將向政府提出國賠新台幣「1元整」，希望透過司法手段得到真相，並呼籲政府承認錯誤，官員要負起責任。

恩恩爸30日深夜在臉書發文表示，他從5月29日深夜臉書PO文到現在已經1個月，但在苦苦追求的真相後，卻還是無法拿到最關鍵的拼圖「橫向通聯錄音(相關紀錄)」，讓他感到非常的失望，「也無法理解新北市政府這個大官府，為何手握這麼大的公權力，卻不願意面對問題，解決問題，一直不願意拿出關鍵的證據，也不願意行政調查，在議會提出專案報告。」

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恩恩爸指出，他自始至終沒有想要為難誰，只是希望政府誠實公開的面對這個錯誤跟不幸，負起該負的責任，但既然新北市政府不願意公開、透明的檢討自己的錯誤，他只好採取法律行動，讓司法幫助找到真相，也讓政府承認錯誤，「我決定向政府提出國賠的請求，訴求的金額 : 新台幣『1元整』」

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝。（圖／翻攝自當事人臉書）

恩恩爸透露，他的想法很簡單，就是要得到真相，國賠的目的是要透過司法手段，得到真相，「錢不是重點，再多的錢也喚不回恩恩的生命。」另外，他再次強調，採取司法行動並不是針對辛苦執勤的基層公務人員，而是希望政府承認錯誤，官員要負起責任，「我不願意恩恩就這樣不明不白地走了，好像只是因為疫情才離開的。」

恩恩爸說，他不停的問自己，恩恩等了81分鐘的救護車，這麼不合理的事情，發生在2022年的新北市，實在是讓人難以置信，也破壞市民對於新北市緊急救護系統的信賴，「也唯有得到真相，我才能盡身為恩恩爸鼻最後的義務，並讓我們全家人的心得到平靜。」

恩恩爸坦言，在得到真相之後，希望相關政府單位才能夠深切的檢討改善，並確保未來不會再有這樣的悲劇發生，「因為摯親摯愛的生命消逝，太痛了」

▼恩恩爸發文宣布將提出國賠。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

▼恩恩爸發文宣布將提出國賠。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

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