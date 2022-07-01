恩恩爸提國賠求償1元！　怒批新北市府蓋牌：這是你們逼我的

▲恩恩爸1日出面強調，提國賠並不是為了要錢，只是希望能夠得到真相。（圖／翻攝自視訊畫面）



記者林冠吟／綜合報導

新北中和2歲童恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府延遲就醫81分鐘，才釀成整起悲劇。他6月30日深夜也在臉書宣布，將提出國賠求償「1元」，希望能透過法律手段得到他想要的真相。他1日接受媒體訪問時也強調：「我要得到真相，我真的只能走國賠，我走投無路，我沒辦法，這也是他們逼我、壓迫我的。」

恩恩爸1日透過視訊向媒體表示，在奔波近1個月後，可以看到新北市府的態度還是有資料不願意給，仍不斷在講空話，完全沒有實際作為，關鍵的橫向紀錄、衛生局跟醫院之間的聯繫、衛生局或衛生所仍無法清楚交代，傍晚為什麼會失聯55分鐘。

他指出，新北市府明明有答案，卻一直不願將真相提供給他，他透過正當管道申請卻被拒絕，因此在和律師的討論下，決定採取法律手段，以國賠1元的方式，來得到他要的資料真相。

他也強調，提出國賠並不是為了錢，國賠的方式是目前和律師討論出來最積極、有效的手段，「錢換不回恩恩的生命，我只想要真相，用象徵性的1元表達我的決心」。

他透露，隨著消防局的11段音檔曝光，真相已經露出8成全貌，但最後的2、3成，新北市府卻始終蓋牌，讓他只能使用最後法律手段去救濟，「我要得到真相，我真的只能走國賠，我走投無路，我沒辦法，這也是他們逼我、壓迫我的」。