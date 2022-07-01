騙愛集團慘了！滿萬送「大咪咪抱枕」　假情辣妹一排長腿超吸睛

記者戴上容／新北報導

31歲姚姓男子成立32人詐騙集團，藏身台北市八德路豪宅，以「假交友」手法吸引男性，透過感情攻勢誘騙對方買維他命等禮盒，2月至今不法獲利接近億元，詐團還推出滿額禮「大咪咪抱枕」，其中有名科技業宅男遭騙高達35萬元，警訊後依違反刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌，移送台灣台北地方檢察署偵辦。

▲▼ 三重警方獲破北部最大詐騙集團，集團專詐宅男，滿萬贈送大咪咪抱枕，初估有27人上當受騙 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重警方獲破北部最大詐騙集團，集團專詐宅男 。（圖／記者戴上容翻攝）

姚男所成立的詐騙集團，利用臉書、LINE群、交友軟體各種方式，以美女照片吸引男性加入好友，透過感情攻勢博取好感與愛意，誘騙被害人花高價購入維生素、薑黃素、葉黃素、人蔘膠囊(禮盒)等物品，詐團還小組化以公關經理帶領數名銷售人員相互較勁比賽誰詐騙的金額、人數較多，每月銷售人員除底薪外可再抽取銷售金額8%-10%不等的銷售獎金。

組織分為「約會組」，由3位漂亮年輕女性負責約會跟視訊，後續再細分成第一、二、三線成員，逐漸誘騙受害者購買高單價產品，第三線成員便是由外型較為亮眼的女成員負責，她們會親自與被害人見面約會，透過牽手吃飯親密接觸讓被害人無可自拔。

被害人只要基本匯款1萬2000元，就會獲得滿額贈禮6600元的「大咪咪抱枕」，值得一提的是，詐騙集團成員遭逮回三重警分局調查時，還有癡情的被害人在警分局門口徘徊，想再見「女友」一面，其中遭騙最多的是名從事科技業的男子，遭詐金額高達35萬元。

三重警方接獲情資介入調查2、3個月後，昨(1)日持搜索票會同台北警松山分局前往攻堅詐騙集團據點，共逮捕32人，初步清查共有27名被害人，詳細被害人數與金額將持續釐清中。

共查扣監視器主機 1台、電腦主機 35台、維生素商品10盒 、薑黃素商品10盒、葉黃素商品10盒、人蔘膠囊10盒、人蔘禮盒10盒、商品庫存清單1份、抱枕10顆、潘朵拉手環10盒、智慧型手機68支等贓證物，訊後將32名犯嫌依刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌，移送台灣台北地方檢察署偵辦。