更多辣片！50比基尼辣妹騎單車遊高雄　網友暴動刷整排：幸福城市

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辣妹穿比基尼在高雄街頭騎腳踏車！高雄市一家比基尼複合式商店18日舉辦開幕活動，找來50多名身穿比基尼的辣妹們，騎著YouBike一路從捷運中央公園站騎往鼓山，讓夏日炎炎的高雄，瞬間清涼了起來，當時騎車的畫面完整曝光。

▲高雄50名辣妹穿比基尼騎單車。（圖／民眾提供）

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據了解，這起活動是該店家為了慶祝開幕，有透過網路上號召辣妹們同行，18日上午11點從捷運中央公園站集結出發，一路騎車經駁二藝術特區，前往鼓山，而大陣仗的比基尼辣妹們在街頭騎腳踏車，好身材一覽無遺，瞬間吸引不少人目光。而騎乘隊伍中，不僅僅只有女性，還有男性上半身也穿著比基尼一同響應，瞬間成為目光焦點，而路過民眾見狀也搶著拍照紀念，增添不少話題。

▲高雄50名辣妹穿比基尼騎單車。（上圖同／民眾提供）

而當天新聞刊出之後，網友們也整個爆動了！《東森新媒體ETtoday》將新聞分享到粉專，就有超過6.8萬人次按讚，有近8000筆的留言數，網友說：「台灣應該多一些這種風景，少一些政治謾罵」，「我感受到高雄真的是幸福城市」，「每到夏天我要去海邊～海邊有個漂亮高雄妹」 、甚至還有人說「台灣各個城市都應該要有這樣的活動」。