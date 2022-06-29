洗個手會怎樣？　偷開民宅前水龍頭「不到10秒被逮」下場慘

▲石姓男子擅自以插銷打開路邊水龍頭洗手，被檢察官依竊盜罪起訴。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

石姓男子去年底行經台北市大安區一處民宅，看到戶外有個洗手檯，竟拿出自備的插銷打開水龍頭，不到10秒鐘，屋主就衝出來喝斥並報警提告，石男不滿挨告，反問「洗個手會怎麼樣？」台北地檢署檢察官認為，屋主明顯不願讓人使用水龍頭，石男卻擅自取用屋主付費購得的自來水，構成竊取他人動產，29日依竊盜罪起訴石男。

據了解，石男本身居無定所，時常在大安中正區一帶出沒，2021年12月25日，石男晃到和平東路二段1處民宅前，看到有洗手台，雖然這個水龍頭沒有把手開關，需要以插銷(鑰匙)開啟，但石男隨身帶著插銷，輕易打開水龍頭，此時在屋主透過監視器看到，馬上到門口與石男發生爭執，石男拿起袋子往屋主身上甩了一下，不過沒碰到人。

屋主氣炸報警表示，石男之前就去偷用過好幾次水龍頭，所以會特別注意石男動向，除了控告石男涉嫌竊盜外，還要告石男在現場揮舞的那一袋東西都是廚餘，讓他感到害怕，涉嫌恐嚇罪。石男辯稱手中的袋子只裝樹葉，沒有要恐嚇人，他也不覺得自己是在偷東西，還不斷反問辦案人員，「我就洗個手會怎麼樣？」

檢察官調查後認為，自來水從流出水龍頭的那一刻起，屋主就得依用水量，支付水費給自來水公司，也就是這些水是屋主花錢買來的有價物，且屋主顯然刻意不想讓人隨意使用，石男卻自備插銷擅自開啟，因此根據屋主提供的監視器畫面，依可處徒刑5年以下、拘役或50萬元以下罰金的竊盜罪起訴石男，至於揮舞袋子的動作不構成恐嚇，處分不起訴。