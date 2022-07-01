M2 MacBook Pro拆解影片曝光　外媒：與前代只差「一個晶片」

▲Macbook Pro拆解後發現除了晶片之外其他完全相同。（圖／取自iFixit）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在WWDC 2022 發布全新的 M2 處理器，配備 M2 片的全新 13 吋 MacBook Pro，在上周於美國等國家開始發售，而長拍攝拆解影片的 iFixit 也第一時間拆解這項新品，但發現，這次的 MacBook Pro 除了晶片不同之外，與前代幾乎沒有差別。

iFixit 拆解顯示，蘋果 M2 MacBook Pro 與上一代相比沒有大幅升級，甚至認為這款MacBook 就僅僅只是一台內部裝有新處理器的「再生筆記型電腦」。簡單來說，除了M2 芯片外，新機與 2020 款幾乎沒有任何變化。

在這款新機中，蘋果依然使用 13 吋 M1 MacBook Pro 的機身，內部設計幾乎完全相同。 不過，iFixit 注意到，新款筆記本電腦的底蓋一般或多或少都會有一點不同，但這款Macbook 與 2020 版完全相同，甚至兩者都有激光雕刻的型號「A2338」，以及完全相同的 FCC ID，這證實蘋果完全照搬先前設計。

此外，即使是包裝盒也與以前的型號相同，因為蘋果只是是在舊的標籤上貼了一張帶有M2 技術規格的新標籤。

在外殼等方面完全一樣，是否代表只要將前代的M1處理器換成M2就好了？YouTuber Luke Miani 嘗試更換晶片在舊機型上，然後發現換完晶片的電腦已經無法開機。iFixit 將 M2 款MacBook Pro 的主板整體換到 M1 機型中，雖然能開機但已經無法檢測到內置鍵盤和觸控板。

iFixit 指出，蘋果一直在想辦法讓第三方維修更難，即使是新款電腦上觸控板的序列號也與 SoC 有所關聯，代表要想維修必須更換整個主板，維修價值不大。不過，iFixit 認為 M2 MacBook Pro 後續也會被添加到蘋果的用戶自我維修計劃中，這樣消費者就可以購買合法的蘋果維修工具和 MacBook Pro 零件來自行更換。