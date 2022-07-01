一家3口工地打拚釀死別！23歲兒移聯結車輾斃父　悲劇原因曝光

記者陳雕文／新北報導

父子三人在工地打拚…新北市板橋區縣民大道一段與重慶路口於1日凌晨2點多封路施工，當時一輛聯結車擋到施工區，義交找不到司機，因此請司機的小兒子幫忙移車，沒想到小兒子才剛發動往前，發現壓到異物趕緊剎停，下車發現父親已遭後輪輾過，而大兒子目睹此景當場淚崩，詳細案發原因待查。

▲板橋工地悲劇。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，55歲劉姓父親在工地打拚20多年養活一家，後來大兒子及小兒子成年後就到工地幫忙，並於2年前拿到職業聯結車駕照，而女兒則做其他工作；案發當時，23歲小兒子跟劉父各開一輛聯結車到工地預備，大兒子則負責其他部分。後來劉父趁施工空檔先到聯結車底部進行檢修，沒想到會發生憾事。

▲小兒子看著救護人員到場施救，父親一動也不動，他的心也碎了。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於當時劉父的聯結車擋到施工區，義交第一時間沒找到人，因此請小兒子幫忙移車，他熟練地發動引擎，順順往前開時，不慎將車底的父親輾過…由於父親遭右後車輪輾過胸口，躺在血泊之中，緊急送醫搶救仍於凌晨3點多宣告不治，小兒子情緒低落、萬分自責。

板橋警方表示，劉姓小兒子酒測值為0，而事故地點位於封閉道路施工管制區，非屬公眾通行道路範圍，將依工安意外事件處理。

▼兒子開聯結車不慎輾斃父親，自責萬分。警方訊後依過失致死罪移送（圖／記者陳雕文翻攝）