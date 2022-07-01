快速搬走慢慢撬「連偷台中4連鎖店」　保險箱大盜重操舊業落網

記者鄧木卿／台中報導

桃園市50多歲的戴姓男子6年前專挑北部知名連鎖店家行竊保險箱，去年假釋出監獄後投靠台中友人，不料賊性難改，又找來3名共犯組成竊盜集團重操舊業，6月間行竊台中2家連鎖火鍋店、1家餐飲店及1家五金行，戴嫌觸動警鈴後，一定在2分鐘內搬走保險箱，然後迅速離開現場，台中警方根據現場跡證和上百支監視器，6月29日逮捕戴嫌等4人，並擴大清查是否還有受害店家。

▲▼保險箱大盜假釋重操舊業，行竊台中4連鎖店家獲利30萬，警方全數逮捕4人。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，戴嫌等人6年前就行竊北部「一之軒」、「瓦城」、「糖村」等知名連鎖店保險箱，去年假釋期滿南下台中投靠友人，但賊性不改，於是北上挑選3名共犯，並於6月間鎖定台中知名連鎖火鍋店、餐飲店及五金行等店家，利用凌晨時段破壞入內，在最短時間內把保險箱整個搬走，再慢慢撬開，拿走裡面現金，粗估損失30萬元。

警方調查該集團犯案前會先竊取車輛作為交通工具，行竊時皆穿戴手套、著雨衣、戴安全帽，雖然觸動警鈴，仍非常鎮靜，犯案時間一定在1、2分鐘內完成隨即逃離現場，作案手法老練，並利用失竊車輛做斷點以躲避警方追緝。

警方經調閱上百支監視器，以車追人，加上遺留在現場的跡證，整合分析、採驗比對出身份，鎖定戴嫌等4人，40名員警29日拂曉出擊，先在台中逮捕戴嫌後，再前往新北市、桃園市逮捕3名共犯，查扣涉案車輛2部、作案工具1批、海洛因毒品、贓款3萬6500元及一只還來不及丟棄的保險箱，一舉瓦解該竊盜集團，全案依加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，且全數遭到聲押。