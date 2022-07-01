騎車去酒吧接朋友「當場被勸酒」　他shot一杯下肚酒測值出爐

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子日前到信義區夜店載朋友，但是席間卻被其他友人「勸酒」，於是喝了一杯shot，騎車行經基隆路三段、光復北路交叉口被警方攔下，最後酒測值0.19，最後被依規定開罰並吊扣駕照，也將機車移置保管。

警方調查，18歲的李姓男子在6月中旬凌晨1時許，前往信義區夜店區旁的酒吧載18歲的高姓男子離開，但席間卻被其他友人「勸酒」，當場受不了也喝了一杯shot，自認應該不會超標，所以載著朋友離開。

▲騎士去信義區酒吧接朋友，但被勸酒喝了一杯，酒測值達0.19超標。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是2人行經基隆路三段、光復北路口時，遇到警方攔查，被攔下後警方聞到駕駛身上酒氣，最後酒測值竟達0.19，警方也依規定開罰，並且吊扣駕照，另外也移置保管騎乘的機車。

而後座高姓乘客因駕駛酒測值未超標0.25，所以並未連坐開罰，警方表示，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，駕駛酒後駕車，最高可處新台幣12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕駛執照。

如酒測值達0.25mg/L以上，則涉及刑法第185條之3公共危險罪，將面臨3年以下有期徒刑並得併科30萬元以下罰金。

且因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。