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野火狂襲秘魯！火勢逼近「天空之城」馬丘比丘　消防員急灌救

▲▼秘魯爆發森林大火，火勢蔓延至印加古蹟馬丘比丘，讓這座重要的考古發掘中心岌岌可危。（圖／路透）

▲秘魯爆發森林大火，火勢蔓延至印加古蹟馬丘比丘，讓這座重要的考古發掘中心岌岌可危，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南美國家秘魯遭野火侵襲，如今火勢已持續蔓延至印加古城遺址馬丘比丘（Machu Picchu），讓這座重要的考古發掘中心岌岌可危。截至6月30日為止，馬丘比丘附近的野火尚未被撲滅，而消防人員正努力控制馬丘比丘附近的火勢，否則這座被列入世界新七大奇蹟之一的古城恐將面臨關閉。

據路透社報導，這場森林大火自6月27日起就開始不斷延燒，初步了解是因為當地農民焚燒野草和碎屑準備播種，不慎引發野火。附近城市庫斯科（Cusco）的市長表示，截至29日為止，當地已有約20公頃（約6萬坪）的土地受到火災的影響，而路透社則指出，這場大火已吞沒了大約半個梵蒂岡城的面積。

▲▼秘魯爆發森林大火，火勢蔓延至印加古蹟馬丘比丘，讓這座重要的考古發掘中心岌岌可危。（圖／路透）

庫司科風險管理和安全辦公室主任阿巴卡（Roberto Abarca）指出，由於大火的位置偏遠，消防員難以到達，因此當局要撲滅火勢並不容易，「我們已和森林大火搏鬥了2天，但由於當地的交通不便，因此火勢還是沒有得到控制。」報導稱，若火勢持續延燒，那這座位於安地斯山脈高處的古城恐將面臨關閉。

▲▼秘魯爆發森林大火，火勢蔓延至印加古蹟馬丘比丘，讓這座重要的考古發掘中心岌岌可危。（圖／路透）

有「天空之城」和「印加失落之城」美譽的馬丘比丘，是印加帝國500多年前留下的遺蹟。它是一座坐落在山頂上的石砌建築群，景觀令人嘆為觀止。馬丘比丘除了是秘魯的知名觀光勝地外，也被認為是世界新七大奇蹟之一，更在1983年被列入聯合國教科文組織世界遺產。

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