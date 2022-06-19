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比基尼妹子脫了！海灘男人偷拍又搭訕　觀察影片揭「超真實反應」

記者張寧倢／編譯

秘魯一家新聞台幾年前進行一場具爭議性的社會實驗，節目組請來一名年輕女子在沙灘上，解開比基尼上衣，裸上身曬日光浴，用鏡頭拍下旁人的反應，最終剪輯成7分鐘的短片上傳社交媒體。除了拍到有幾名男子圍住了她，盯著她看，也有人停下來拿手機偷拍。

▲▼秘魯一家電視台找來女子在沙灘上裸半身，觀察路人反應。（圖／翻攝自YouTube）

▲秘魯一家電視台找來比基尼女子在沙灘裸上身，觀察路人反應。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據《每日星報》報導，秘魯ATV Noticias新聞台2016年播出了這段引人注目的影片，拍攝地點位於首都利馬附近的佛得角海岸（Costa Verde），節目組找來一名年輕的長髮妹配合演出，她先是穿著白色短版T恤和熱褲來到海灘，找到一處安靜無人的地方，鋪好毛巾，接著開始脫掉衣褲，露出裡頭的粉紅色比基尼，最後脫掉比基尼上衣。

▲▼秘魯一家電視台找來女子在沙灘上裸半身，觀察路人反應。（圖／翻攝自YouTube）

▲有人拿出手機偷拍，也有人試圖交談並用眼神打量女子。

裸著上身的她引來許多沙灘遊客的目光。畫面首先拍到一名騎著摩托車的男子見到此景，忍不住停車拿岀手機，遠遠地偷拍照。有男子朝著她走近偷瞄，又裝沒事走掉，另一名上了年紀的男人則是驚訝地張嘴、雙眼盯著這名女子，差點摔了一跤。附近一對情侶準備離開沙灘時，只有女友憤怒地回頭看她，男友則是堅定向前走，並沒有回頭。

▲▼秘魯一家電視台找來女子在沙灘上裸半身，觀察路人反應。（圖／翻攝自YouTube）

▲一名男子積極地幫女演員塗抹防曬乳，還呼朋引伴，叫朋友一起來聊天。

不過，有好幾名男子則是選擇上前搭話，從普通的陌生人到小販都有，多數人都問女子是從哪裡來的，似乎都對這種日光浴的方式感到很驚訝。影片中有男子搭訕她說，「妳在這特別漂亮，和其他利馬女孩不一樣。」女演員回答，「為什麼？因為我裸上身嗎？」後來有一名男子蹲下來幫她擦防曬乳，還呼朋引伴地叫來另外2名男子，一起圍著她聊天。

女演員對3人說，這不算什麼，反正自己的胸部很小，不比男人們的胸部大多少，而他們也是這樣在海邊赤裸上身。其中一名男子聞言認真看了她一眼，回答說「但妳的（胸部）要好看得多了。」節目主持人說，在世界上有些地方，裸上身是許多人都會做的事，例如巴西，但在秘魯卻一點都不常見。

主持人也採訪了沙灘上的遊客，問他們對於在海邊袒胸露乳的女人有什麼看法。一名年輕男子回答，「我不知道該往哪看。」另一名女子則回覆，「那是她的身體，她可以做她想做的事，這有什麼問題嗎？」

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