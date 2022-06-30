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桃園女學生「左看來車」詭異狂奔！男友秒放手　客運急煞險撞

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市龍潭區中豐路、百年路交叉口29日差點發生嚴重車禍事故，一名女學生跑步穿越馬路，差點被客運撞上，好在雙方急停才化解危機。影片曝光後，網友都大罵女學生，「連紅綠燈都不會看嗎？」

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出行車紀錄器畫面；畫面顯示，一男一女學生29日下午4時17分在龍潭區中豐路、百年路交叉口等待過馬路。

期間，男女學生都向左方看到有來車，接著女生抓著男生的手開始狂奔闖紅燈，客運差點撞上時男學生立刻放手，好在客運立刻煞車，女學生也馬上停下、轉一圈回頭，才沒有發生嚴重的車禍事故。

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▲▼桃園女學生闖馬路！客運「1m內急停」運將傻眼　驚悚23秒畫面曝光。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼男女學生都有先看左方來車，隨後女生抓著男生的手衝出。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼桃園女學生闖馬路！客運「1m內急停」運將傻眼　驚悚23秒畫面曝光。（圖／翻攝爆廢公社）

網友看完紛紛留言，「司機大哥褲子應該有濕」、「連紅綠燈都不會看嗎」、「她為什麼突然跑出去？是卡到嗎？」、「司機反應真快！要是遇到反應慢的就晚七天回家了」、「如果我是司機的話可能就是下車給幾巴掌了」、「那女的想害司機撞死人喔」、「司機打開門是說X拎X機X嗎？如果是的話我希望公司給司機加薪」。

也有人說，「衝出去前明明有看到這台遊覽車，是覺得自己跑得夠快才衝的嗎？！若真是在玩甚麼挑戰，不僅是不要命還害到司機欸，學校處理一下吧！！」「轉頭看見巴士過來了才開始往前衝」、「奇怪？？她明有轉頭過去看，還有看到車子來了，為何還要跑過去」。

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