嘉義市中央噴水池地標換裝　「科學168」太空人三萬英呎降落

記者翁伊森／嘉義報導

暑假來臨，嘉義市最夯科普盛事「科學168教育博覽會」，將於7月21日至25日，在港坪體育館趣味登場。今年主題是「愛科學･嘉點趣味」，為迎接來自全國民眾，嘉義市政府大膽創新，結合「科學教育」與「文化觀光」，首次將著名地標中央噴水池的KANO投手吳明捷雕像，換上銀光閃閃的太空人新裝，在水池內妝點七顆星球燈。

市長黃敏惠表示，目前疫情還是嚴峻，但可望逐步朝向解封之路，提醒市民朋友面對疫情，保持鬆綁不鬆懈態度，確實落實防疫工作，如三手策略：拱手不握手、勤洗手、口罩戴好戴滿等。在疫情考驗下，市府團隊依舊重視學童教育發展，很多孩子說「科學168是我的童年記憶」，科學168陪伴孩子成長，也是他們學習路上的重要養分，感謝各校教育團隊用心規劃、不斷精進，讓科學168活動年年精彩、寓教於樂。

教育處指出，今年「科學168教育博覽會」活動，自4月份起召集各界集思廣益、發揮創意，結合「科學教育」與「文化觀光」，特別打造兩座別具巧思的大型裝置藝術，分別位於中央噴水池─「飛向宇宙 科學看我」，施工團隊費時將近1個月，小心翼翼的為吳明捷雕像換上太空人新裝，非常吸睛；另一組「愛因斯坦來囉！」則將在活動期間現身港坪體育館，值得市民朋友期待。

「科學168教育博覽會」活動，精選在地超過30間優質商家，特別製作期間限定專屬優惠。不論是嘉義的民眾，或從外縣市來的朋友，在活動期間，憑活動DM或科學168巨型裝置藝術「飛向宇宙 科學看我」合照打卡，即可享有店家專屬優惠；凡於7月1至7月31日期間，把自己或親朋好友和科學168巨型裝置藝術「飛向宇宙 科學看我」合照，上傳至Facebook粉絲專頁指定活動貼文，即有機會抽中「switch 主機」乙台，各項系列活動資訊可至「嘉義市科學168教育博覽會」Facebook粉絲專頁洽詢。