　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南部有人在渡劫？閃電狂轟30分鐘　網笑翻：恭喜道友

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日天氣狀況不穩定，中南部29日、30日都有大雷雨及閃電不斷的情況發生。有網友目擊閃電及中的畫面，直呼「南部有人在渡劫嗎？感覺境界很高的樣子！」

彰化一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出38秒的閃電畫面；影片顯示，遠處的雲層中，不斷有閃光發出，忽大忽小且間隔不到1秒，可見閃電數量之多，讓原PO忍不住開玩笑說是有人在修仙渡劫。

網友看完紛紛留言，「不好意思本人渡劫中」、「這雷劫範圍應該是晉升元嬰期的」、「我正在累積十里劫雲，等霹完九道水桶粗般的紫雷我就進入九轉渡劫境了」、「渡劫失敗變散仙」、「剛剛的風才是大的離譜，有多離譜跑去外面我覺得會飛起來」、「台南現在仍然是在雷聲隆隆作響中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼南部有人在渡劫？閃電狂轟30分鐘　網笑翻：恭喜道友。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼中南部近兩日閃電狂風不斷。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼南部有人在渡劫？閃電狂轟30分鐘　網笑翻：恭喜道友。（圖／翻攝爆料公社）

也有人說，「看來很多人在發誓的樣子」、「男人的嘴啊」、「不知道哪個渣男在發誓吧」、「看起來我不能在發誓了」、「是誰又在愛你一輩子亂發誓了」。此外，也有台中的網友表示，他看到新社方向持續閃電30多分鐘，「已經持續很久了…有點恐怖」。

天氣風險公司臉書「天氣風險 WeatherRisk」表示，29日午後雷雨，也比較少見的是從台南市區冒出來，接著一路向北、快速增大，到現在才抵達桃園外海，正在逐漸消散。從平地冒出來的午後雷雨，不僅難以在事前預報，預警的時間也極為短暫。

30日的午後雷雨會稍稍減少一些，預估從週五開始，受到熱帶系統外圍環流的水氣移入，午後雷雨又會明顯變多，各地都要留意在午後突如其來的天氣遽變。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
昆凌趁周杰倫不在家「私下行程」曝　親揭夫妻真實生活
KIMIKO生理期「特別癢」PO文求助　網友湧入：我也是
精液恐是猴痘感染媒介！專家研究結果曝光
男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上啪啪」氣炸
網紅超商遇自己配音廣告！「現場模仿」店員驚呆反應笑炸
攸關錢包！「3大新制」7月上路　優惠、抗漲一次看懂
美股開盤道瓊「大跌500點」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南「德安百貨」今晚正式熄燈！在地13年成回憶　網淚：時代眼淚

南部有人在渡劫？閃電狂轟30分鐘　網笑翻：恭喜道友

女學生過馬路「鬼遮眼亂衝」！遊覽車3秒極限煞停　驚悚影片曝光

女骨折走路搖搖晃晃！警誤認「酒駕」敲窗問1件事…網笑翻：累了嗎

明華園為北藝中心「祈福除煞」！開箱戲《東海鍾離》大賣

快訊／大雷雨改炸南部3縣市！連轟1小時　警戒區出爐

家人朋友陸續確診！男擔心染疫喘不過氣　醫：太緊張得恐慌症

腦麻生忘了怎麼說話「只會汪汪」　暖男董仔豪捐1387萬助弱勢

快訊／不只電價！台中181校將調漲營養午餐費　漲幅約10%

南投+881！長照人員可供居隔長輩緊急服務　41藥局可送藥到府

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

小黑柴被鄰居阿姨「連啵15下」　破音慘叫趕緊逃：阿母救郎喔

3隻小貓「密謀犯案」推重物 淡定探頭看奴才：怎麼沒事

台南「德安百貨」今晚正式熄燈！在地13年成回憶　網淚：時代眼淚

南部有人在渡劫？閃電狂轟30分鐘　網笑翻：恭喜道友

女學生過馬路「鬼遮眼亂衝」！遊覽車3秒極限煞停　驚悚影片曝光

女骨折走路搖搖晃晃！警誤認「酒駕」敲窗問1件事…網笑翻：累了嗎

明華園為北藝中心「祈福除煞」！開箱戲《東海鍾離》大賣

快訊／大雷雨改炸南部3縣市！連轟1小時　警戒區出爐

家人朋友陸續確診！男擔心染疫喘不過氣　醫：太緊張得恐慌症

腦麻生忘了怎麼說話「只會汪汪」　暖男董仔豪捐1387萬助弱勢

快訊／不只電價！台中181校將調漲營養午餐費　漲幅約10%

南投+881！長照人員可供居隔長輩緊急服務　41藥局可送藥到府

人生首發滿貫彈　蔣少宏：爸爸應該很爽

「3X3.EXE PREMIER」台灣站週末登場　助國內好手前進奧運

炎亞綸現身《一家團圓》！　3分鐘「全台語」撩爆張鳳書

亞洲第1！世錦賽公開水域　卓承齊游25公里飆第9創台灣最佳績

徐若瑄增胖8公斤「看鏡頭嚇傻」　 柯震東詮釋母胎單身相信簡單愛

集邦估：第2季液晶監視器面板出貨量季減11.3%　曝下半年需求疲弱

拉脫維亞總統：俄羅斯侵略獲勝　就會「激勵中國」做類似的事

其實陳冠宇狀況很好　葉總：很多不紮實安打

美軍極音速導彈飛行測試　再度失敗

吳婉君川字肌炸裂！　曬「一日晚餐」網嚇：真的假的

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

麥當勞買啥最虧？網點名它：有錢人在吃的

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

快訊／今死亡增118例　本土+38846「下降7.8％」

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

媳婦照顧婆婆17年！聽她一句話心碎了

午後雷雨彈來了！9縣市大雨特報

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

食人男連續殺死30女　地下室藏4600塊人骨

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面