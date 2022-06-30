南部有人在渡劫？閃電狂轟30分鐘　網笑翻：恭喜道友

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日天氣狀況不穩定，中南部29日、30日都有大雷雨及閃電不斷的情況發生。有網友目擊閃電及中的畫面，直呼「南部有人在渡劫嗎？感覺境界很高的樣子！」

彰化一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出38秒的閃電畫面；影片顯示，遠處的雲層中，不斷有閃光發出，忽大忽小且間隔不到1秒，可見閃電數量之多，讓原PO忍不住開玩笑說是有人在修仙渡劫。

網友看完紛紛留言，「不好意思本人渡劫中」、「這雷劫範圍應該是晉升元嬰期的」、「我正在累積十里劫雲，等霹完九道水桶粗般的紫雷我就進入九轉渡劫境了」、「渡劫失敗變散仙」、「剛剛的風才是大的離譜，有多離譜跑去外面我覺得會飛起來」、「台南現在仍然是在雷聲隆隆作響中」。

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▲▼中南部近兩日閃電狂風不斷。（圖／翻攝爆料公社）



也有人說，「看來很多人在發誓的樣子」、「男人的嘴啊」、「不知道哪個渣男在發誓吧」、「看起來我不能在發誓了」、「是誰又在愛你一輩子亂發誓了」。此外，也有台中的網友表示，他看到新社方向持續閃電30多分鐘，「已經持續很久了…有點恐怖」。

天氣風險公司臉書「天氣風險 WeatherRisk」表示，29日午後雷雨，也比較少見的是從台南市區冒出來，接著一路向北、快速增大，到現在才抵達桃園外海，正在逐漸消散。從平地冒出來的午後雷雨，不僅難以在事前預報，預警的時間也極為短暫。

30日的午後雷雨會稍稍減少一些，預估從週五開始，受到熱帶系統外圍環流的水氣移入，午後雷雨又會明顯變多，各地都要留意在午後突如其來的天氣遽變。

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