明華園為北藝中心「祈福除煞」！開箱戲《東海鍾離》大賣

▲明華園為北藝中心進行「淨台祈福儀式」，由孫翠鳳扮演戲神「田都元帥」。（圖／北藝中心提供）



記者林育綾／台北報導

台北表演藝術中心即將迎來開幕季，今（30）日也邀請明華園進行「淨台祈福儀式」，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳扮演戲神「田都元帥」，為北藝中心祈福又除煞。而作為開箱大戲的《東海鍾離》也將在本週末7/2-3 首演，門票已近售罄，只剩少許零星票數。

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▲明華園為北藝中心帶來「淨台祈福儀式」。（圖／北藝中心提供）

明華園保存了傳統戲院「淨台祈福儀式」表演，此次由首席編導陳勝國特別為北藝中心開箱啟用，量身打造「淨台祈福開箱儀式」，由孫翠鳳扮演戲神「田都元帥」，率領眾仙為北藝中心帶來祝福。

▲▼明華園為北藝中心進行「淨台祈福儀式」，也將推出開箱大戲《東海鍾離》。（圖／北藝中心提供）

北藝中心董事長劉若瑀表示，明華園是台灣之寶，歷年來無論是國家戲劇院、台中歌劇院、衛武營、台灣戲曲中心開幕，都要由明華園打頭陣，因此北藝中心也不免俗請劇團來開箱。而明華園也很夠義氣，拿出製作多年的新戲《東海鍾離》獻給北藝，還打造3D佈景和全新的服裝設計。

《東海鍾離》是國家文藝獎劇作家陳勝國最具代表的「八仙傳奇系列」作品最終章，由孫翠鳳主演，還有陳昭賢、陳昭婷、李郁真、陳子豪、晨翎、張閔鈞、柯進龍、吳米娜、姜琬宜等新生代演員聯合演出。

取材自民間蓬萊八仙中東漢大將鍾離權成仙的故事，陳國勝說，傳說中鍾離權是由東華帝君贈他青龍劍並傳授劍法，度化他成為蓬萊第二位神仙，而東華帝君轉世成為呂洞賓，是蓬萊第五位神仙。

在明華園的舞台上，東華與鍾離權有了交集與衝突，兩人面對問題做出的「選擇／抉擇」，將會影響另一人的未來。而「選擇／抉擇」就是《東海鍾離》要探討的主題，成仙並不是一條平坦順遂的路，而是充滿劫數。

▲▼明華園將推出開箱大戲《東海鍾離》。（圖／北藝中心提供）

明華園近年也積極進行傳承工程，此次演出的製作團隊及演員陣容也做出大幅調整，第三代陳昭賢不緊接棒製作人，也和孫翠鳳共同飾演鍾離權。除了孫翠鳳之外，台上的演員平均年齡不超過35歲，超過一半都是非家族成員的歌仔戲新世代生力軍。而除了老戲碼經典再現，更在新作加入年輕元素，期望拓展看傳統戲群眾。

《東海鍾離》將於7/2-3在北藝中心演出，而節目推出後湧入大批粉絲搶票，目前已剩下零星票數。