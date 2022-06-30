　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反制綠營操作「恩恩案」打侯友宜　藍營擬立「調閱委員會」查6千染疫亡者

▲▼立法院國民黨團召開「政府行政怠惰！疫苗受害救濟無門！」記者會，總召曾銘宗主持。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委林楚茵日前質疑新北市府在處理恩恩案的通聯資料造假，但中央流行疫情指揮中心澄清是因工作人員誤貼所釀的誤會。國民黨團今（30）日痛批，林楚茵拿出錯誤的資料，卻不見民進黨對新北市長侯友宜和新北市公務人員道歉。國民黨主張，不排除成立調閱委員會，對染疫死亡的6千多案每案調查，給家屬交代。

總召曾銘宗表示，民進黨從府、院、黨將恩恩案當選戰操作，著手進行認知作戰，全面動員、全面追殺。新北已將恩恩案移送檢調，難道指揮中心要介入司法？國民黨團批，民進黨為了年底選戰，根本已經沒有人性、沒有倫理的階段。此外，就醫指引的錯誤，又該誰來負責？而且，新北市與桃園市、基隆市的兒童就醫指引一樣，但依指揮中心指引做事卻被究責，若這些指引錯誤，陳時中不用負責？

曾銘宗進一步表示，5月15日基隆兩歲童染疫死亡，求救過程6小時送5家醫院沒人收治，指揮中心是不是也要請基隆市政府在3天內提出報告？

曾銘宗強調，截至昨日為止，全國染疫死亡人數為6,533人，國民黨團主張一套標準「提出報告」，嚴重警告民進黨政府，假設再做不當操作，立法院在下個會期開議後，國民黨團不排除出成立「調閱委員會」，對所有因染疫死亡國人全面進行調查，給家屬、亡者一個交代。

藍委賴士葆表示，恩恩案發生之後，民進黨政府全力操作成政治事件，追殺新北市政府，根據時間序顯示，先有家屬打給1922的143分鐘，有才打給119的81分鐘，民進黨政府為何不追之前的143分鐘？因為1922是指揮中心負責，指揮中心卸責做法是有功拿走，出事推地方政府、推給人民。賴士葆指出，疫情期間全民配合中央疫情指揮中心指引，全民戴上口罩、排隊打疫苗，犧牲相當人權和自由，成就了陳時中部長的防疫英雄。

賴士葆表示，現在有6千多名國人因染疫而往生，民進黨政府是否該拿出相關措施，幫助家屬？陳時中哪來的勇氣去選台北市長？現在綠營猛攻新北市府恩恩案，是要轉移陳時中部長抗疫不力，稀釋陳時中部長的責任，相信國人完全不能接受。

首席副書記長李德維表示，恩恩過世就如同染疫而亡的6千多位國人，國民黨團始終保持著難過與遺憾的心情，恩恩案發展迄今，在民進黨政治操作下，恩恩案已成政治子彈攻擊侯友宜，也傷害基層公務人員。

李德維強調，拿錯誤的、造假的資料攻擊對手，被發現之後難道一句話都不說？這樣對新北市長侯友宜和新北市相關公務人員，公平嗎？國民黨團呼籲恩恩爸，請擦亮眼睛，不要成為政治攻防的工具人，讓政治歸政治、防疫歸防疫。請民進黨用正確、正當的資料來對事情提出質疑，不要只會抹黑。
 

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
最低890元！三大通路iPhone換電池優惠盤點
6歲孫來不及長大！三重惡火2死悲傷招魂　堅強嬤身影惹鼻酸
快訊／雷雨彈開炸桃園、新竹　慎防劇烈降雨、淹水
抖音妹燒烤拍「蝦子外星人」　15秒危險片曝！網怒：支持提告
中華電信超優惠方案不藏了　HiNet 500M光纖大降價
粿粿登記結婚！　「手握新身分證」緊依偎老公
14遊客「自助餐吃空氣」餓壞　武陵農場歉：6300餐費全退
BA.4、BA.5已有本土？　羅一鈞：不敢說一定沒有「8~9
10歲女童一家墜海慘死！　屍體「泡海水」29天全腐爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯志恩反擊陳其邁「遠來是客」　出招拚在野大聯盟：下架民進黨

大和解？趙少康邀朱立倫、羅智強共進晚餐　強調氣氛很好

LIVE／恩恩爸再提8疑點「質疑新北不會提完整報告」　侯友宜最新說明

國民黨提名柯志恩參選高雄市長　劉世芳酸：不要再爬到樹上抓蚊子

7月辭職選桃市　林智堅：「落跑市長」不是傷痕而是勳章

反制綠營操作「恩恩案」打侯友宜　藍營擬立「調閱委員會」查6千染疫亡者

蔣萬安抄設計？羅智強反控林佳龍抄襲：3月就提出「桃園+」

組團去日本不能缺「這類」保險　金管會：疫情穩較能評估費率

林智堅：7月移居桃園打選戰　「確診前輩」祝張、賴早日康復

全球疫情上升22％　國內近一週本土反降21％「仍處廣泛社區流行」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

3隻小貓「密謀犯案」推重物 淡定探頭看奴才：怎麼沒事

柯志恩反擊陳其邁「遠來是客」　出招拚在野大聯盟：下架民進黨

大和解？趙少康邀朱立倫、羅智強共進晚餐　強調氣氛很好

LIVE／恩恩爸再提8疑點「質疑新北不會提完整報告」　侯友宜最新說明

國民黨提名柯志恩參選高雄市長　劉世芳酸：不要再爬到樹上抓蚊子

7月辭職選桃市　林智堅：「落跑市長」不是傷痕而是勳章

反制綠營操作「恩恩案」打侯友宜　藍營擬立「調閱委員會」查6千染疫亡者

蔣萬安抄設計？羅智強反控林佳龍抄襲：3月就提出「桃園+」

組團去日本不能缺「這類」保險　金管會：疫情穩較能評估費率

林智堅：7月移居桃園打選戰　「確診前輩」祝張、賴早日康復

全球疫情上升22％　國內近一週本土反降21％「仍處廣泛社區流行」

獨／他花40萬買NFT「永恆王」終身免停車費　突「撤站」秒傻眼

屏東+1571！暑假即將開始　縣府呼籲學生儘快施打疫苗

小栗旬「不雅照」燒到老婆山田優…酸民灌IG！　起底爆料幕後黑手

麥當勞買啥最虧？網點名它「有錢人在吃的」：超盤全餐

超商買咖啡「杯蓋不見了」　他見1物狂讚：不怕倒！網兩派戰翻

「⼿」護防疫最前線　統領PLUS傳愛為醫護

抗通膨！台灣大起薪調漲7%召人才　年薪達18個月

柯志恩反擊陳其邁「遠來是客」　出招拚在野大聯盟：下架民進黨

作業寫不完！「超派貓靠墊」監督也無效　網笑：無法抵擋的誘惑

人夫揪小三COS皇帝貴妃　樂園臉書「幫曬恩愛」成偷腥鐵證

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

2024總統史上最辛苦　他曝面臨3危機

快訊／300億租屋補貼「申請5步驟曝光」

蘇揆今宣布300億租金補貼　7月起申請50萬戶可受惠

快訊／外交部長吳釗燮確診　有輕微呼吸道症狀

他曝柯志恩2大優點　「綠營對她很感冒」

指揮中心「誤貼日期」釀新北背黑鍋！　侯友宜無奈嘆氣吐心聲

罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬元

300億租金補貼怎麼領？　一張圖看各縣市門檻不一樣

林楚茵搞烏龍　徐巧芯：抹黑了就跑

國軍吃爆石斑魚　國防部：已採購1548公斤

「賽馬娘」手遊聲明標「當地」非「台灣」　鄭運鵬：這並沒有違法

趙少康揪1開銷「怎能說民生用電沒漲？」　要蔡英文向全國認錯道歉

柯志恩政見「沒有愛情摩天輪」　韓國瑜笑了

下班注意！12縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

核二乾貯爭議！王美花批卡在新北　侯友宜：在等中央提安全標準方案

核二乾貯爭議！王美花批卡在新北　侯友宜：在等中央提安全標準方案

核二廠1號機的乾貯設施引發中央、地方爭議，經濟部長王美花昨日指出，核二廠一號機提早停止運轉，是因新北市政府遲遲不核發乾貯執照，似乎暗指新北市卡核二。對此，新北市長侯友宜回應，中央遲遲沒有把安全標準的修改方案送到新北核定，我們也在等待，希望大家一起來努力，把核安做好。

2024總統史上最辛苦　他曝面臨3危機

2024總統史上最辛苦　他曝面臨3危機

綠色樹冠計畫選新北　見證珊瑚復育

綠色樹冠計畫選新北　見證珊瑚復育

2024前哨戰？趙少康指台灣缺電　點名朱立倫、侯友宜、周錫瑋要負責

2024前哨戰？趙少康指台灣缺電　點名朱立倫、侯友宜、周錫瑋要負責

關鍵字：

恩恩案侯友宜染疫

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面