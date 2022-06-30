反制綠營操作「恩恩案」打侯友宜　藍營擬立「調閱委員會」查6千染疫亡者

▲立法院國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委林楚茵日前質疑新北市府在處理恩恩案的通聯資料造假，但中央流行疫情指揮中心澄清是因工作人員誤貼所釀的誤會。國民黨團今（30）日痛批，林楚茵拿出錯誤的資料，卻不見民進黨對新北市長侯友宜和新北市公務人員道歉。國民黨主張，不排除成立調閱委員會，對染疫死亡的6千多案每案調查，給家屬交代。

總召曾銘宗表示，民進黨從府、院、黨將恩恩案當選戰操作，著手進行認知作戰，全面動員、全面追殺。新北已將恩恩案移送檢調，難道指揮中心要介入司法？國民黨團批，民進黨為了年底選戰，根本已經沒有人性、沒有倫理的階段。此外，就醫指引的錯誤，又該誰來負責？而且，新北市與桃園市、基隆市的兒童就醫指引一樣，但依指揮中心指引做事卻被究責，若這些指引錯誤，陳時中不用負責？

曾銘宗進一步表示，5月15日基隆兩歲童染疫死亡，求救過程6小時送5家醫院沒人收治，指揮中心是不是也要請基隆市政府在3天內提出報告？

曾銘宗強調，截至昨日為止，全國染疫死亡人數為6,533人，國民黨團主張一套標準「提出報告」，嚴重警告民進黨政府，假設再做不當操作，立法院在下個會期開議後，國民黨團不排除出成立「調閱委員會」，對所有因染疫死亡國人全面進行調查，給家屬、亡者一個交代。

藍委賴士葆表示，恩恩案發生之後，民進黨政府全力操作成政治事件，追殺新北市政府，根據時間序顯示，先有家屬打給1922的143分鐘，有才打給119的81分鐘，民進黨政府為何不追之前的143分鐘？因為1922是指揮中心負責，指揮中心卸責做法是有功拿走，出事推地方政府、推給人民。賴士葆指出，疫情期間全民配合中央疫情指揮中心指引，全民戴上口罩、排隊打疫苗，犧牲相當人權和自由，成就了陳時中部長的防疫英雄。

賴士葆表示，現在有6千多名國人因染疫而往生，民進黨政府是否該拿出相關措施，幫助家屬？陳時中哪來的勇氣去選台北市長？現在綠營猛攻新北市府恩恩案，是要轉移陳時中部長抗疫不力，稀釋陳時中部長的責任，相信國人完全不能接受。

首席副書記長李德維表示，恩恩過世就如同染疫而亡的6千多位國人，國民黨團始終保持著難過與遺憾的心情，恩恩案發展迄今，在民進黨政治操作下，恩恩案已成政治子彈攻擊侯友宜，也傷害基層公務人員。

李德維強調，拿錯誤的、造假的資料攻擊對手，被發現之後難道一句話都不說？這樣對新北市長侯友宜和新北市相關公務人員，公平嗎？國民黨團呼籲恩恩爸，請擦亮眼睛，不要成為政治攻防的工具人，讓政治歸政治、防疫歸防疫。請民進黨用正確、正當的資料來對事情提出質疑，不要只會抹黑。

