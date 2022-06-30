林佳龍駁「選新北開條件」：讓在地人才有上場比賽的機會

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新北市長提名人選未定，目前包括英系立委羅致政、正國會的交通部前部長林佳龍均被點名，不過，後者積極爭取台北市長提名，黨內仍積極勸進。對此，林佳龍今（30日）表示，他針對首都圈提出政策願景，做好準備、隨時可以上場，至於新北方面，他經過深思熟慮，不會參選新北市長，新北在地有優秀人才，應該讓其有上場比賽的機會。

▲無任所大使林佳龍出席《今周刊》台灣大未來高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍今天上午出席《今周刊》台灣大未來國際高峰會座談會前受訪時，媒體問及黨內持續勸進選新北市長，林的意願是否鬆動？對此，林佳龍直言，總統蔡英文表達「一切都會尊重我的意願」，選舉佈局方面，雙北提名會放在壓軸，但也不會拖，他就像是運動選手，就是做好訓練、隨時可以上場，如果由自己上場比賽，會全力為團隊爭取勝利，如果是別人上場，也會作為團隊的一員，在場外用力加油，發揮阿甘精神持續向前跑。

至於是否有參選新北市長的意願，林佳龍重申，他的角色與貢獻是針對首都圈規劃願景，「我也做好準備，隨時可以上場」，對於其他戰鬥位置，如果有在地優秀人才，希望他們有上場比賽的機會，新北市12席立委有9席是民進黨籍，應該在地優先。

林佳龍並談及，近期有電視政論節目主持人以「獨家」為題，指自己選新北市長有交換條件，但是「我從政以來沒有任何交換條件，都是在第一線面對任何困難」，希望掌握媒體權力的人可以加以澄清，但很遺憾只看到強詞奪理，並感謝民進黨發言人事後協助澄清，「這個毀謗很嚴重，希望能夠釐清，有錯就改」。

此外，桃園市長鄭文燦會前受訪則說，雙北是重中之重，民進黨一定推出最好、最強的人選，預定在全國黨代表大回前做成決定，對於怎樣推人選、怎樣形成「雙引擎」，相信選舉對策委員會將會做最慎重的考慮。