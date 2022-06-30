賴坤成怨嘆當「哈巴狗」求見高層　劉櫂豪：不會把誰當空氣

▲民進黨立委劉櫂豪。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局台東縣長選戰，傳出層峰屬意英系立委劉櫂豪再戰，讓有意爭取提名的前立委賴坤成大嘆「真心換絕情」、「被當空氣」，對此，劉櫂豪今（30日）表示，每個為民進黨付出的人都非常重要，民進黨是民主開放的政黨，有信心在人選底定後，大家會團結一致，為台東、台灣共同努力，若他獲得提名，也會扮演領頭羊的角色。

賴坤成昨天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，大嘆自己「像哈巴狗」、「被當空氣」，黨內頻頻勸退自己，想營造劉櫂豪參選的氛圍，但劉歷次選舉以來得票數越選越少，如果2022年再度提名劉櫂豪，票數不僅將會非常難看，而且一定會輸，「選完立委換選縣長，吃碗內看碗內，選舉變成他一個人的專利，這是非常不好的現象！」

對此，劉櫂豪今天上午在立法院受訪說，在各行各業、每個角落代表民進黨付出的人都非常重要，不會有人把誰當空氣，而台東屬於徵召選區，選對會一定會透過民調做完整評估，推出最強、最適當的候選人，他會支持並配合選對會最後決定，「如果最後是我代表民進黨參與這場選舉，一定會秉持過去10幾年在台東努力經營的方向，提供台東民眾最好的方向及選擇」。

媒體關注，是否擔心未來可能有綠營分裂的狀況發生？劉櫂豪指出，民進黨是民主開放的政黨，有信心在人選底定後，大家會團結一致，為台東、台灣共同努力，「如果是我代表民進黨來參選縣長選舉，我當然也會積極扮演起領頭羊的角色，團結各方力量、努力打贏選舉」。

劉櫂豪強調，他過去十幾年來，每天努力付出心力、走遍台東每個角落，無論過去選舉結果如何，也都是堅守崗位、努力付出心力，若選對會確定徵召他，將全力以赴。