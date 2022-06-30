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大陸 大陸焦點 特派現場

陸製造業PMI回升至50.2%　市場需求偏弱「近半企業反映訂單不足」

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

▲大陸製造業PMI回升，但市場需求偏弱問題仍對企業造成影響。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸6月份製造業PMI回升至50.2%，在連續3個月的收縮後重返擴張區間。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，雖然本月製造業延續恢復態勢，但根據調查，仍有49.3%的企業反映訂單不足，市場需求偏弱依然是目前製造業面臨的主要問題。

趙慶河提到，隨著復工復產持續推進，企業前期受抑制的產需加快釋放，生產指數和新訂單指數分別為52.8%和50.4%，高於上月3.1和2.2個百分點，均升至擴張區間，從產業情況看，汽車、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等行業兩個指數均高於54.0%，產需恢復快於製造業總體。同時，物流保通保暢等政策措施顯效發力，供應商配送時間指數為51.3%，高於上月7.2個百分點，供應商交貨時間較上月明顯加快，有效保障企業生產運行。

▲▼江蘇連雲港玻璃工廠。（圖／CFP）

趙慶河指出，本月大型企業PMI為50.2%，連續兩個月高於臨界點，延續恢復性擴張勢頭。中型企業PMI為51.3%，高於上月1.9個百分點，升至擴張區間，生產活動有所加快。小型企業PMI為48.6%，高於上月1.9個百分點，小型企業恢復進程相對較慢，但景氣水平有所回升。

趙慶河說，生產經營活動預期指數為55.2%，高於上月1.3個百分點，升至近三個月高點，企業信心繼續回升。從產業情況看，食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數高於60.0%，企業對近期市場發展預期向好；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業持續低於50.0%，企業信心有待增強。

趙慶河強調，雖然本月製造業延續恢復態勢，但根據調查，仍有49.3%的企業反映訂單不足，市場需求偏弱依然是目前製造業面臨的主要問題。同時，出廠價格指數降至46.3%，連續兩個月位於收縮區間，部分企業盈利空間受到一定程度擠壓，經營壓力較大。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

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