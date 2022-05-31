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大陸 大陸焦點 特派現場

陸5月製造業PMI回升至49.6%　經濟景氣水平略微恢復

▲上海特斯拉工廠員工。（圖／CFP）

▲疫情導致眾多企業停工，衝擊大陸經濟。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸5月製造業採購經理指數（PMI）為49.6%，較上月增加2.2%；非製造業商務活動指數為47.8%，高於上月5.9個百分點；5月綜合PMI產出指數為48.4%，高於上月5.7個百分點；三大指數均低於臨界點，但較上月反彈明顯，表明企業生產經營景氣水平有所恢復。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，近期疫情形勢和國際局勢變化等因素對經濟運行造成較大衝擊，但隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯現，中國經濟景氣水平較4月份有所改善。

趙慶河表示，5月份受疫情影響較大的地區復工復產逐步推進；調查的21個行業中，PMI位於擴張區間的行業由上月的9個增加至12個，製造業景氣面呈現積極變化。

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

從企業規模看，大型企業PMI為51.0%，比上月上升2.9個百分點，重回臨界點以上；中、小型企業PMI分別為49.4%和46.7%，比上月上升1.9和1.1個百分點，繼續低於臨界點。

趙慶河指出，近期出台的一系列打通物流和產業上下游銜接堵點政策成效有所顯現，5月份反映物流運輸不暢的企業比重較上月下降8.0個百分點，但仍需繼續做好物流保通保暢工作，保障產業鏈供應鏈穩定。

分產業看，建築業商務活動指數為52.2%，較上月下降0.5個百分點。服務業商務活動指數為47.1%，較上月上升7.1個百分點。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

趙慶河表示，從產業情況看，調查的21個行業中有17個商務活動指數高於上月，其中零售、鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業位於擴張區間，業務總量環比有所增長；住宿、租賃及商務服務等行業商務活動指數繼續位於40.0%以下低位，市場活躍度持續較低。

另外，大陸國務院近日發布了6方面33條「穩經濟一攬子政策措施」，中國民生銀行首席研究員溫彬認為，全國財政支持穩住經濟大盤工作視頻會議日前召開，在退稅、支出、專項債券等方面加快發力，隨著這些政策發揮效果和更多穩增長政策的落地實施，中國經濟有望觸底回升。

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