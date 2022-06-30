【廣編】盛香珍新品7-11搶先上架　Energy Time機能凍飲飽足感最佳替代方案

▲辦公室、居家囤貨必備，餓了就來一包。

圖、文／盛香珍提供

凍飲成為飲品市場中滿足口腹最佳代表，攜帶方便常溫可飲用，囤貨家用、外出旅遊、辦公室下午茶或正餐替代品，飽足感十足。盛香珍在凍飲這塊市場推出的產品除了兼顧風味，更考量現代人所需機能，最新推出Energy Time機能凍飲：活力充沛、晶亮有神、腸胃健康三大品項，特與日本FGA合作，開發出滑順的果凍膠體，不需太多咀嚼就能吸收。

運動爬山補充最適合：Energy Time機能凍飲 活力充沛（白葡萄）

與全世界瑞士最大維他命公司DSM合作，採12種維他命與7種礦物質，整包熱量171大卡，適合運動、爬山使用。

3C族群每天來一包：Energy Time機能凍飲 晶亮有神（綜合莓）

與美國葉黃素專利大廠Kemin Industries Inc. 合作，添加9毫克葉黃素跟1.8毫克玉米黃素，黃金比例的搭配，葉黃素專利是Flora Glo Lutein，添加10%綜合莓果果汁，喝起來順口，開電腦看手機最佳搭配飲品。

助消化最佳代表：Energy Time機能凍飲 腸胃健康（乳酸）

與西班牙機能大廠ADM合作，每包添加25億個益生菌，菌種為 乳雙歧桿菌CECT8145 ，此菌種榮獲2020 & 2021美國Big Innovation重大創新獎，乳酸口味小朋友大人都喜歡，整包卡路里只有13大卡。