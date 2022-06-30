「誰刺死滷肉飯2寶爸」14人到案全卸責　2逃亡大咖身分曝光

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市天道盟正義會成員林姓男子與9名友人吃滷肉飯時，因誤認隔壁桌的黃姓男子打電話撂人，竟發起群毆，導致黃男在混亂中被皮帶刀刺死。然而，這起案件已有14人到案，卻沒人承認究竟是誰動手的，林男等人接受偵訊時也是避重就輕，不肯說實話；據傳，目前還有2名正義會大咖幹部在逃，其中1人是林男的哥哥，另1人則是通緝犯。

▲林男（紅圈者）被捕後說詞始終避重就輕。（圖／ETtoday資料照）

林男與9名友人23日分別搭乘3輛車子，從桃園南下到台中夜店玩樂，一直玩到清晨才前往台中知名第二市場山河滷肉飯吃早餐，用餐期間誤認隔壁桌的黃男是朋友，但對方打電話給朋友時，說了一句「還不快點來（吃飯）」，被他們認為是在撂人，竟率先發起群毆，導致黃男在混亂中被人用皮帶刀刺死。

▲鬥毆現場惡煞們抄起椅子就砸。（圖／民眾提供）

台中警方23日傍晚北上桃園逮捕5人，游姓男子訊後被依殺人罪嫌送辦，後續也被法官裁定收押禁見，其他人交保；警方後續追緝其餘逃亡嫌犯時，在桃園平鎮破獲一處毒品分裝工廠，查獲大量K他命香菸，並逮捕5名犯嫌。

而主嫌林男和另外3名共犯也在黃男遺體相驗當日（28日），於屏東墾丁落網，當時4人正要北返。然而，雖然該集團已有14人被逮，但面對警方偵訊究竟是誰持刀行凶，又為何要行凶，林男等人都避重就輕，不肯承認。

▲黃男只是去吃滷肉飯，卻遭林男等人群毆，最終因為被刀刺穿臟器，送醫不治。（圖／黃男家屬提供）

根據《自由時報》報導，這起案件傳聞還有2人在逃，他們都是正義會的大咖幹部，其中1人是林男的哥哥，另1人則是通緝犯。

由於事發現場的監視器並未清晰拍到動手行凶的人，加上持刀者刑責最重，落網14人至今沒人敢承認，為求慎重，警方會繼續比對案發當時的監視器畫面以及嫌犯之間的說法，希望能儘快釐清真相。